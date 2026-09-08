 Baladas Poderosas: Éxitos Románticos con Orquesta en Guatemala
Farándula

Baladas Poderosas: los grandes éxitos románticos sonarán con orquesta en vivo en Guatemala

Esas canciones que alguna vez dedicamos regresan para hacernos cantar y recordar. “Baladas Poderosas” prepara una noche especial en Guatemala con grandes clásicos románticos. ¿Cuándo y dónde será?

Compartir:
Baladas Poderosas, Redes sociales
Baladas Poderosas / FOTO: Redes sociales
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Las canciones que acompañaron amores, despedidas, reconciliaciones y momentos inolvidables volverán a ser protagonistas en Guatemala. Baladas Poderosas prepara una noche dedicada a algunos de los grandes clásicos románticos de las últimas décadas, interpretados por la cantautora guatemalteca Ana Virginia y con el mexicano Luis Armando Campos como invitado especial.

La cita será el miércoles 30 de septiembre de 2026, a las 20 horas, en el Teatro Dick Smith del IGA, donde una orquesta integrada por 10 músicos acompañará las interpretaciones en vivo. Las entradas tienen un precio de Q200.

La propuesta busca hacer un recorrido musical por canciones que marcaron distintas generaciones, especialmente desde las décadas de 1970, 1980 y 1990 hasta los años 2000.

Una noche para recordar grandes baladas

El repertorio de Baladas Poderosas incluirá canciones popularizadas por figuras como Cristian Castro, Laura Pausini, Ricardo Montaner, Franco de Vita, Juan Gabriel, Mijares y Andrea Bocelli, así como temas asociados a Sin Bandera, entre otros intérpretes de la música romántica.

La intención es que el público no solo escuche las canciones, sino que pueda revivir recuerdos ligados a melodías que han permanecido vigentes a través de los años.

La propia Ana Virginia ha descrito el espectáculo como una experiencia cargada de emociones y nostalgia, con arreglos pensados para darle mayor fuerza a cada interpretación.

Para conseguirlo no estará sola sobre el escenario. Una orquesta de 10 músicos acompañará las voces durante el concierto, permitiendo presentar las canciones con arreglos completamente en vivo.

Ana Virginia, una voz guatemalteca dedicada a contar historias

Ana Virginia es una cantautora guatemalteca que ha construido su propuesta alrededor de géneros como la balada pop y el latin pop. La artista se define precisamente como una intérprete y compositora de estos géneros y mantiene su música disponible en distintas plataformas digitales.

Con más de una década de trayectoria artística, ha participado en distintos escenarios y proyectos musicales en Guatemala. Su estilo se caracteriza por utilizar la música para contar historias y conectar con las emociones del público, incorporando también elementos de funk a su propuesta.  

Baladas Poderosas representa una oportunidad para llevar esa faceta romántica a un espectáculo de mayor formato, respaldada por músicos en vivo y un repertorio compuesto por canciones reconocidas internacionalmente.

Un invitado llegará desde México

Uno de los elementos especiales de la noche será la participación del cantante mexicano Luis Armando Campos, quien compartirá escenario con Ana Virginia.

Su presencia permitirá incorporar duetos dentro del espectáculo, algo especialmente importante tomando en cuenta que parte del repertorio seleccionado incluye canciones asociadas a intérpretes y agrupaciones reconocidas por sus colaboraciones románticas.

La participación de Luis Armando Campos como invitado especial está confirmada dentro de la programación del concierto.

Diez músicos acompañarán el espectáculo

A diferencia de una presentación basada únicamente en pistas musicales, Baladas Poderosas contará con una orquesta de músicos.

La propuesta busca que las canciones adquieran una dimensión diferente mediante los arreglos en vivo, conservando la esencia romántica de los temas originales pero adaptándolos a las voces de los intérpretes que encabezarán el concierto.

La combinación de voces y músicos será uno de los principales elementos del espectáculo, especialmente porque el repertorio recorre diferentes épocas y estilos dentro de la balada.

El concierto se realizará el miércoles 30 de septiembre de 2026 en el Teatro Dick Smith del IGA, en la Ciudad de Guatemala.

La presentación comenzará a las 20 horas y, según la información promocional del evento, las puertas se abrirán a las 19:15 horas.

El precio de la entrada es de Q200 y los boletos pueden adquirirse a través del sitio de Culturales IGA.

En Portada

48 Cantones exigen medidas para aliviar el impacto del alza de combustiblest
Nacionales

48 Cantones exigen medidas para aliviar el impacto del alza de combustibles

10:25 AM, Sep 08
¿Cómo avanza el proceso de instalación del puente Bailey en ruta al Atlántico?t
Nacionales

¿Cómo avanza el proceso de instalación del puente Bailey en ruta al Atlántico?

10:07 AM, Sep 08
Uno de cada 4 estudiantes en Guatemala sufre acoso escolar, según informe PISAt
Nacionales

Uno de cada 4 estudiantes en Guatemala sufre acoso escolar, según informe PISA

08:07 AM, Sep 08
Arévalo promete entregar la Ciudad Deportiva de Los Amates durante su gobiernot
Deportes

Arévalo promete entregar la Ciudad Deportiva de Los Amates durante su gobierno

10:28 AM, Sep 08
Revelados los 30 nominados al Balón de Oro 2026t
Deportes

Revelados los 30 nominados al Balón de Oro 2026

08:44 AM, Sep 08

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNC#liganacionalEstados UnidosEE.UU.redes socialesReal MadridInsólitoviral
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar