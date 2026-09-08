Baladas Poderosas: Éxitos Románticos con Orquesta en Guatemala

Las canciones que acompañaron amores, despedidas, reconciliaciones y momentos inolvidables volverán a ser protagonistas en Guatemala. Baladas Poderosas prepara una noche dedicada a algunos de los grandes clásicos románticos de las últimas décadas, interpretados por la cantautora guatemalteca Ana Virginia y con el mexicano Luis Armando Campos como invitado especial.
La cita será el miércoles 30 de septiembre de 2026, a las 20 horas, en el Teatro Dick Smith del IGA, donde una orquesta integrada por 10 músicos acompañará las interpretaciones en vivo. Las entradas tienen un precio de Q200.
La propuesta busca hacer un recorrido musical por canciones que marcaron distintas generaciones, especialmente desde las décadas de 1970, 1980 y 1990 hasta los años 2000.
Una noche para recordar grandes baladas
El repertorio de Baladas Poderosas incluirá canciones popularizadas por figuras como Cristian Castro, Laura Pausini, Ricardo Montaner, Franco de Vita, Juan Gabriel, Mijares y Andrea Bocelli, así como temas asociados a Sin Bandera, entre otros intérpretes de la música romántica.
La intención es que el público no solo escuche las canciones, sino que pueda revivir recuerdos ligados a melodías que han permanecido vigentes a través de los años.
La propia Ana Virginia ha descrito el espectáculo como una experiencia cargada de emociones y nostalgia, con arreglos pensados para darle mayor fuerza a cada interpretación.
Para conseguirlo no estará sola sobre el escenario. Una orquesta de 10 músicos acompañará las voces durante el concierto, permitiendo presentar las canciones con arreglos completamente en vivo.
Ana Virginia, una voz guatemalteca dedicada a contar historias
Ana Virginia es una cantautora guatemalteca que ha construido su propuesta alrededor de géneros como la balada pop y el latin pop. La artista se define precisamente como una intérprete y compositora de estos géneros y mantiene su música disponible en distintas plataformas digitales.
Con más de una década de trayectoria artística, ha participado en distintos escenarios y proyectos musicales en Guatemala. Su estilo se caracteriza por utilizar la música para contar historias y conectar con las emociones del público, incorporando también elementos de funk a su propuesta.
Baladas Poderosas representa una oportunidad para llevar esa faceta romántica a un espectáculo de mayor formato, respaldada por músicos en vivo y un repertorio compuesto por canciones reconocidas internacionalmente.
Un invitado llegará desde México
Uno de los elementos especiales de la noche será la participación del cantante mexicano Luis Armando Campos, quien compartirá escenario con Ana Virginia.
Su presencia permitirá incorporar duetos dentro del espectáculo, algo especialmente importante tomando en cuenta que parte del repertorio seleccionado incluye canciones asociadas a intérpretes y agrupaciones reconocidas por sus colaboraciones románticas.
La participación de Luis Armando Campos como invitado especial está confirmada dentro de la programación del concierto.
Diez músicos acompañarán el espectáculo
A diferencia de una presentación basada únicamente en pistas musicales, Baladas Poderosas contará con una orquesta de músicos.
La propuesta busca que las canciones adquieran una dimensión diferente mediante los arreglos en vivo, conservando la esencia romántica de los temas originales pero adaptándolos a las voces de los intérpretes que encabezarán el concierto.
La combinación de voces y músicos será uno de los principales elementos del espectáculo, especialmente porque el repertorio recorre diferentes épocas y estilos dentro de la balada.
El concierto se realizará el miércoles 30 de septiembre de 2026 en el Teatro Dick Smith del IGA, en la Ciudad de Guatemala.
La presentación comenzará a las 20 horas y, según la información promocional del evento, las puertas se abrirán a las 19:15 horas.
El precio de la entrada es de Q200 y los boletos pueden adquirirse a través del sitio de Culturales IGA.