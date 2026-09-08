Muerte de tres personas en Festival Burning Man: ¿qué ocurrió?

La edición 2026 del famoso festival Burning Man terminó marcada por la muerte de tres asistentes en Black Rock City, la ciudad temporal que cada año se levanta en pleno desierto de Nevada, Estados Unidos.
La tercera muerte fue confirmada el lunes 7 de septiembre por Jerry Allen, sheriff y forense del condado de Pershing, coincidiendo con el cierre del evento.
Según la información proporcionada por las autoridades, dos hombres murieron dentro de los límites de Black Rock City, mientras que una tercera persona perdió la vida cuando era trasladada hacia un hospital en Reno. Hasta este martes 8 de septiembre no se han divulgado la identidad, edad ni causa de muerte de esta última persona.
"Si bien tenemos un promedio de una muerte al año en el festival, este año hemos tenido dos dentro de los límites del festival y he recibido información sobre una tercera persona que murió durante el traslado a un hospital en Reno", explicó Allen, según declaraciones recogidas por medios estadounidenses.
La tercera muerte será investigada por las autoridades correspondientes del condado de Washoe, debido a que ocurrió fuera de la jurisdicción del condado de Pershing.
¿Quiénes son las primeras dos víctimas?
Las autoridades identificaron a los dos hombres que murieron dentro de Black Rock City como Sampson Tshombe y Craigh Mann.
El primer caso ocurrió el jueves 3 de septiembre. Aproximadamente a las 18.36 horas, la Oficina del Sheriff del Condado de Pershing recibió un aviso sobre una posible muerte en Rampart, el hospital temporal instalado para atender emergencias durante Burning Man.
Sampson Tshombe, un hombre de alrededor de 50 años, había sido encontrado inconsciente en una calle del recinto. Los equipos de emergencia intentaron reanimarlo mediante maniobras de RCP durante varios minutos y posteriormente fue trasladado al centro médico del festival, donde un médico confirmó su fallecimiento.
La investigación preliminar no encontró señales externas que hicieran pensar en un acto criminal. Sin embargo, debido a que las autoridades no disponían de suficiente información sobre su historial médico, su cuerpo fue enviado a la Oficina del Médico Forense del Condado de Washoe.
Será la autopsia, junto con las pruebas toxicológicas, la que permita determinar qué provocó su muerte.
Segundo hombre fue encontrado muerto en su campamento
Dos días después ocurrió una nueva tragedia. El sábado 5 de septiembre, aproximadamente a las 15 horas, Craigh Mann, de 60 años, fue encontrado sin vida por sus compañeros dentro de su campamento en Black Rock City.
Burning Man Project confirmó oficialmente su identidad y lamentó su fallecimiento a través de un comunicado.
Los reportes de las autoridades indican que Mann fue localizado dentro del remolque que compartía con su pareja. Al igual que en el primer caso, la investigación inicial no encontró indicios externos de que su muerte estuviera relacionada con un delito.
Su cuerpo también fue enviado al médico forense del condado de Washoe para realizar una autopsia y análisis toxicológicos.
Las autoridades estiman que los resultados podrían tardar entre seis y ocho semanas, por lo que todavía no existe una causa oficial de muerte para ninguno de los dos hombres.
¿Qué ocurrió con la tercera persona?
El tercer caso es, por ahora, el que presenta más interrogantes. El sheriff Jerry Allen confirmó que recibió información sobre otro participante que murió mientras era trasladado desde la zona del festival hacia un hospital en Reno.
Hasta el momento, las autoridades no han informado qué emergencia sufrió, cuándo comenzó a sentirse mal ni cuál fue la causa de su fallecimiento. Tampoco se ha hecho pública su identidad.
Debido a la falta de información, no es posible establecer si existe alguna relación entre las tres muertes.
Tampoco hay evidencia pública hasta ahora que permita atribuirlas a las condiciones meteorológicas, al consumo de sustancias o a cualquier otra causa común. Las investigaciones deberán determinar individualmente qué ocurrió.
Burning Man expresa sus condolencias
Tras las primeras dos muertes, Burning Man Project, la organización sin fines de lucro responsable del evento, publicó mensajes expresando sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de campamento de los fallecidos.
"La seguridad y el bienestar de nuestra comunidad y nuestro personal siguen siendo nuestra máxima prioridad", indicó la organización al informar sobre el primer fallecimiento.
También puso a disposición de los participantes servicios de apoyo emocional y equipos de atención en distintos puntos de Black Rock City.
Una edición complicada por el clima
Las muertes no fueron los únicos incidentes registrados durante la edición de este año.
Burning Man volvió a enfrentarse a las difíciles condiciones del desierto de Nevada. Durante el festival se registraron fuertes lluvias que transformaron partes de la superficie seca del desierto en un terreno lodoso y provocaron cierres temporales de los accesos.
Además, otro asistente sufrió heridas graves después de caer de una estructura conocida como Nest Tower, de aproximadamente 55 pies de altura, unos 16.7 metros. Reportes de medios locales señalaron que el hombre sufrió golpes en distintas partes del cuerpo y recibió atención de emergencia.
Las autoridades también reportaron decenas de arrestos relacionados principalmente con presunta venta o tráfico de drogas, además de otros incidentes ocurridos durante la semana.
Sin embargo, no existe hasta ahora información oficial que relacione estos hechos con las tres muertes.
¿Qué es Festival Burning Man?
Burning Man es uno de los encuentros culturales y artísticos más particulares de Estados Unidos. Cada año, decenas de miles de personas viajan hasta el remoto Black Rock Desert, en Nevada, para construir durante varios días una ciudad temporal conocida como Black Rock City.
El evento nació en 1986 y con el paso de los años se transformó en un enorme encuentro basado en principios como la participación, la expresión personal, la comunidad y la creación artística.
A diferencia de un festival musical convencional, Burning Man no gira alrededor de un cartel de artistas contratados. Los propios participantes construyen instalaciones monumentales, esculturas, campamentos temáticos, vehículos artísticos y diferentes experiencias.
Una de sus tradiciones más conocidas es la quema de una gigantesca figura humana de madera, conocida simplemente como "The Man".
La edición de 2026 estuvo dedicada al tema "Axis Mundi" y marcó cuatro décadas desde el nacimiento del evento.
El encuentro se desarrolló entre finales de agosto y el lunes 7 de septiembre en el desierto de Nevada. La organización oficial sitúa Burning Man 2026 entre el 31 de agosto y el 7 de septiembre.
Tres muertes en una misma edición
El número de fallecimientos de este año llamó especialmente la atención porque supera el promedio registrado habitualmente durante Burning Man.
El sheriff Jerry Allen señaló que el evento registra aproximadamente una muerte por año, mientras que en 2026 fueron reportadas tres.
Burning Man ya había quedado marcado por una tragedia en su edición anterior. En 2025, Vadim Kruglov, de 37 años, fue encontrado muerto en circunstancias sospechosas dentro de Black Rock City, un caso investigado como homicidio.
Por ahora, la situación de 2026 es diferente: las autoridades han indicado que no observaron señales externas de delito en las primeras dos muertes y las causas permanecen pendientes de los resultados forenses.