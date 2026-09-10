Nueva York Fashion Week: Fin de las pieles animales en pasarelas

La Semana de la Moda de Nueva York inició este jueves 10 de septiembre una edición que no solamente estará marcada por las nuevas tendencias para primavera-verano 2027. Por primera vez, las marcas incluidas en el calendario oficial deberán cumplir una política que deja fuera las pieles de animales sacrificados específicamente para obtener su pelaje.
La medida entró en vigor precisamente con la temporada de septiembre de 2026 y representa uno de los cambios más importantes implementados en los últimos años por el Council of Fashion Designers of America (CFDA), entidad encargada de organizar el calendario oficial de la New York Fashion Week.
La decisión había sido anunciada en diciembre de 2025, pero los diseñadores tuvieron varios meses para adaptar sus colecciones antes de su implementación.
La edición oficial se desarrollará del 10 al 15 de septiembre y contempla 70 desfiles y presentaciones de diseñadores, además de otras colecciones que serán presentadas de manera digital o mediante citas privadas.
¿Qué pieles quedan fuera?
La nueva política del CFDA abarca las pieles procedentes de animales criados o capturados y sacrificados específicamente por su pelaje.
Entre los ejemplos mencionados expresamente por la organización aparecen visón, zorro, conejo, cordero karakul, chinchilla, coyote y perro mapache. Desde esta temporada, esos materiales no pueden formar parte de las colecciones presentadas dentro del calendario oficial.
La política también establece que el CFDA dejará de promover este tipo de pieles en su calendario, redes sociales y sitio web.
Sin embargo, existe una excepción que resulta importante aclarar: la prohibición no incluye las pieles obtenidas por comunidades indígenas mediante prácticas tradicionales de caza de subsistencia.
Una decisión que llevaba años gestándose
El cambio no ocurrió de un día para otro. El CFDA explicó que la decisión surgió después de años de conversaciones y colaboración con organizaciones como Humane World for Animals y Collective Fashion Justice.
La intención es impulsar una transición hacia materiales alternativos y fomentar la innovación dentro de una industria que durante décadas utilizó pieles naturales como símbolo de lujo.
En marzo de este año, el CFDA realizó incluso una conversación dedicada a analizar la nueva generación de materiales que puede ocupar su lugar.
Durante el encuentro se abordaron alternativas de origen vegetal, biomateriales y técnicas capaces de reproducir determinadas características visuales y de movimiento asociadas tradicionalmente con las pieles.
La primera New York Fashion Week bajo las nuevas reglas
Humane World for Animals calificó esta edición como la primera Semana de la Moda de Nueva York libre de pieles dentro del calendario oficial.
La organización recordó que el compromiso alcanza todos los eventos que formen parte de ese calendario y destacó que las colecciones primavera-verano 2027 son las primeras sometidas a la nueva disposición.
Además, Humane World for Animals y el CFDA mantienen una colaboración en el CFDA/Vogue Fashion Fund. Este año, los diez diseñadores finalistas tendrán el reto de desarrollar propuestas utilizando materiales innovadores de origen biológico. Los diseños se darán a conocer en octubre.
70 presentaciones en el calendario
Más allá de este cambio, la New York Fashion Week vuelve a reunir a algunos de los nombres más reconocidos de la industria junto con nuevas propuestas.
El calendario preliminar oficial contempla 70 desfiles y presentaciones. Entre las firmas y diseñadores figuran Calvin Klein Collection, Carolina Herrera, Christian Siriano, Michael Kors Collection, Tory Burch, Tommy Hilfiger, Anna Sui, Altuzarra, Proenza Schouler y Thom Browne.
También hay espacio para nuevos participantes. Conner Ives, Magda Butrym, Sabyasachi, Zaldy y otros nombres aparecen por primera vez dentro del calendario oficial de esta temporada.
Una fecha especial para Nueva York
El calendario también sufrirá una modificación este viernes 11 de septiembre.
Con motivo del 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el CFDA decidió que las actividades oficiales comenzarán a partir de las 10 de la mañana como muestra de respeto durante una fecha especialmente significativa para la ciudad.
La semana concluirá el martes 15 de septiembre con Thom Browne, encargado de cerrar oficialmente el calendario.