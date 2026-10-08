 Aitana sorprende a fans con atrevidas fotos en Instagram
Farándula

Aitana deja en shock a sus fans con sus atrevidas fotos que colgó en Instagram

La cantante se despide del verano con una sesión desde la playa que pusieron de cabeza las redes.

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Aitana, Instagram
Aitana / FOTO: Instagram
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Aitana ha vuelto a captar la atención de sus seguidores y al compartir una serie de fotografías de una reciente escapada a la playa.

Una de las imágenes, en particular, ha generado un gran revuelo en redes sociales, mostrando a la artista sentada a la orilla del mar, con el torso descubierto pero cubierto discretamente por sus brazos y piernas, luciendo únicamente una bikini blanca en la parte inferior.

Esta publicación, acompañada de un simple emoji de coco, subraya la constante exposición de la artista, tanto en su faceta profesional como en su vida personal.

Foto embed
Aitana - Instagram

La imagen en topless que compartió Aitana ha provocado una ola de comentarios y reacciones, destacando la imagen de Aitana y su naturalidad.

Entre las respuestas más visibles se encuentran mensajes de admiración por parte de sus fans y la interacción de Daniel Alonso, conocido como Plex, el creador de contenido con quien la cantante mantiene una relación sentimental.

La difusión de esta fotografía coincide con un momento de gran visibilidad para Aitana, impulsado por su activa presencia en plataformas digitales y el creciente alcance internacional de su propuesta musical.

El imparable éxito de "SUPERESTRELLA"

En el ámbito musical, Aitana continúa cosechando éxitos con su tema "SUPERESTRELLA", que se ha consolidado como su canción más popular en Spotify, superando la impresionante cifra de más de 314 millones de reproducciones.

Este hito no pasó desapercibido para la plataforma de streaming, que incluyó la canción entre los candidatos sorpresa de su selección "Songs of Summer 2026", tras identificar un crecimiento sostenido y notable durante la temporada.

El impacto de "SUPERESTRELLA" trascendió las listas de pop, posicionándose entre los temas españoles más comentados en el entorno digital durante el Mundial de Fútbol de 2026.

Spotify la destacó junto a otros éxitos que resonaron entre los aficionados durante el torneo, una clara señal de su capacidad para conectar con audiencias más allá del circuito tradicional del pop español.

Aitana, además, lanzó una versión en vivo de la canción en agosto, manteniéndola vigente durante su gira y en diversas plataformas de video, lo que demuestra su compromiso con el tema y su público.

El excepcional desempeño de "SUPERESTRELLA" es un reflejo de la etapa de mayor presencia internacional que atraviesa la intérprete catalana. Su repertorio más reciente se mantiene activo en importantes listas de reproducción, en sus conciertos en vivo y en sus redes sociales, mientras que su perfil personal sigue atrayendo una atención constante y masiva.

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