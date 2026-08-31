 Emotivas reacciones tras retiro de Messi de la albiceleste
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“Gracias por todo”: las emotivas reacciones tras el adiós de Messi a la selección

Ángel Di María protagonizó uno de los mensajes más emotivos tras el adiós de Messi a la Albiceleste, al agradecerle por elegir ser argentino y llevar al país a lo más alto.

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Foto: Getty Images.
Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 / FOTO:
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La decisión de Lionel Messi de poner punto final a su etapa con la selección argentina generó una inmediata ola de reacciones entre sus compañeros y figuras del fútbol nacional. Ángel Di María, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul y Nicolás Tagliafico, entre otros, utilizaron sus redes sociales para despedir al capitán y reconocer una trayectoria marcada por títulos, sacrificio y momentos inolvidables con la camiseta celeste y blanca. Di María, quien compartió selección con Messi durante casi dos décadas, fue contundente en su mensaje: "Vamos a estarte agradecidos toda la vida por ser argentino, por haber llevado a la Argentina a lo alto del mundo".

El actual futbolista de Rosario Central también destacó una de las decisiones que, a su juicio, define la historia de Messi con la Albiceleste: haber elegido representar a Argentina pese a tener la posibilidad de jugar para España. "Por haber elegido ser argentino cuando tranquilamente podías haber elegido otra cosa. Gracias capitán. Gracias por todo. El mejor de la historia", escribió Di María. Paredes, compañero de Messi en el plantel que conquistó el Mundial de Catar 2022, también expresó su gratitud: "Gracias por absolutamente todo. Sos y serás siempre el más grande de todos. Te amamos capitán".

En Argentina lloran el adiós de Messi de la selección

Rodrigo de Paul, uno de los futbolistas que construyó una relación especialmente cercana con Messi tanto en la selección como en el Inter Miami, le dedicó un extenso mensaje en el que resaltó su influencia dentro y fuera de la cancha. "Solo gracias, el más grande de toda la historia, gracias por hacernos tan pero tan felices, no te imaginas cuantas sonrisas sacaste. Sos eterno", escribió. El mediocampista añadió: "Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra selección", en una descripción que retrata el impacto de Messi más allá de sus actuaciones deportivas.

El adiós del capitán llega después de más de 20 años defendiendo a la selección argentina y tras superar los 200 partidos internacionales, con 125 goles y 68 asistencias. Messi, de 39 años, explicó las razones de su decisión en Instagram: "Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar". Posteriormente afirmó: "Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la selección".

La despedida también recibió el reconocimiento de otros compañeros, como Tagliafico, y de clubes argentinos como River Plate. Así comienza el cierre de una era para la Albiceleste, mientras el fútbol argentino despide al jugador que llevó su camiseta a lo más alto y que quedará para siempre como una de las figuras más trascendentales de su historia.

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Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 -

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