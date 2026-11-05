¿De qué murió la actriz María Alicia Delgado?

La reconocida actriz, comediante y locutora mexicana María Alicia Delgado, quien dejó una huella imborrable en la televisión falleció a los 77 años el pasado 4 de noviembre de 2026.
Aunque los mensajes de condolencia confirmaron su deceso, no se ofrecieron detalles médicos oficiales sobre la causa de su muerte.
Sin embargo, versiones extraoficiales apuntan a que la artista habría enfrentado una prolongada batalla contra el cáncer.
María Alicia Delgado fue una comediante y actriz mexicana, originaria de Monterrey, Nuevo León, que ha hecho toda su carrera televisiva en Televisa.
- Formó parte de Odisea Burbujas, uno de los programas infantiles más recordados de su generación, y más tarde encontró mayor exposición en ¡Anabel!, junto a Anabel Ferreira y Eugenio Derbez.
- Su colaboración con Eugenio continuó en Derbez en cuando y XHDRBZ, donde interpretó a "Alz", una anciana que protagonizaba escenas de humor junto a "Heimer".
- En Cero en conducta dio vida a La Abuela, personaje que reforzó su vínculo con el público de la comedia.
- También trabajó en Humor es... los Comediantes, La casa de la risa y ¿Tú crees?.
- El doblaje le permitió llevar esa faceta al cine. Prestó su voz a La Abuelita en Un gallo con muchos huevos, Un rescate de huevitos y Huevitos congelados.
- Su trayectoria también incluyó telenovelas como Zacatillo, un lugar en tu corazón, Amorcito corazón, La vecina, Enamorándome de Ramón, Ringo y Médicos, línea de vida.
Famosos la despiden
Tras el lamentable fallecimiento de la actriz María Alicia Delgado, varios medios de comunicación se dieron cita en la funeraria donde le dan el último adiós.
Los encargados de la primera guardia de honor fueron sus compañeros del programa Tú crees, donde ella participaba.
Esta guardia la encabezaron el productor Pedro Ortiz de Pinedo y los actores:
- Daniela Luján,
- Ricardo Margaleff,
- Ingrid Martz,
- Tadeo Bonavides y
- Lenny Zundel, entre otros.