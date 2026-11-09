 Natasha Wilson desfigurada tras ataque de perro
Farándula

La actriz Natasha Wilson queda desfigurada tras ataque de perro

La protagonista de películas de Navidad presentó una demanda tras sufrir lesiones faciales en un parque de perros y asegura que tras el incidente, ya no consigue trabajo.

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Natasha Wilson, Instagram
Natasha Wilson / FOTO: Instagram
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Natasha Wilson enfrenta serias dificultades para continuar su carrera artística debido a las secuelas de una grave lesión facial.

El incidente, ocurrido hace casi dos años, fue provocado por el ataque de un perro mientras paseaba a su mascota en Los Ángeles.

La actriz de Hallmark sostiene que las heridas le han dejado una cicatriz permanente y alteraciones físicas que han reducido drásticamente sus posibilidades de conseguir nuevos proyectos en la industria del entretenimiento, lo que la ha llevado a recurrir a la vía legal para reclamar una indemnización.

De acuerdo con reportes de medios, Natasha Wilson ha iniciado acciones legales contra Gregory Marcel, propietario del perro involucrado, exigiendo una compensación por los gastos derivados de sus lesiones y los ingresos que afirma haber dejado de percibir.

La demanda subraya cómo estos cambios físicos han impactado directamente su capacidad para trabajar.

Uno de los argumentos centrales de la demanda se relaciona con los cambios experimentados en el lado derecho del rostro de la actriz.

En el documento legal, detalló que la mordedura afectó la zona situada encima de su ceja derecha, una herida que necesitó suturas para su tratamiento inmediato. Además de la visible cicatriz, la actriz reportó alteraciones significativas en el crecimiento del cabello en esa área y en la movilidad de su ceja.

Según lo expuesto en el procedimiento judicial, los médicos han indicado a Wilson la posible necesidad de una cirugía de revisión de cicatrices, así como otros tratamientos continuos para abordar las secuelas a largo plazo.

Estas intervenciones, sumadas al impacto estético, son parte de los fundamentos de su reclamo por compensación, ya que afectan directamente su imagen, crucial para su profesión.

Detalles del incidente que cambió su vida

El ataque que sufrió Natasha Wilson ocurrió la noche del 7 de noviembre de 2024. Los primeros informes señalan que el suceso tuvo lugar en el West Hollywood Dog Park.

En ese momento, la actriz se encontraba en el lugar con su Bulldog Francés cuando coincidió con Gregory Marcel y su perro, un animal llamado Scruffy.

La versión presentada ante las autoridades detalla que el perro Scruffy se aproximó a la mascota de Natasha Wilson en una actitud visiblemente agresiva.

La actriz, en un intento por proteger a su propio perro, intentó levantarlo para alejarlo de la situación. Sin embargo, terminó en el suelo después de que Scruffy se abalanzara sobre ella.

Wilson recordó que recibió una mordedura en el rostro mientras utilizaba sus manos y su cuerpo para resguardar a su mascota.

Tras el violento episodio, Natasha Wilson acudió de inmediato a la sala de urgencias del Cedars-Sinai Medical Center. Allí recibió los primeros auxilios, que incluyeron puntos de sutura para cerrar la herida facial y un tratamiento con antibióticos para prevenir infecciones.

La atención médica fue crucial para estabilizar su condición inicial, pero las consecuencias estéticas y funcionales persistieron.

Más allá de las evidentes consecuencias físicas, la actriz ha sostenido que el incidente ha repercutido de manera significativa en su actividad profesional.

Natasha Wilson argumenta que las lesiones le han impedido desempeñar su ocupación habitual, afectando tanto sus ingresos como sus oportunidades laborales en la competitiva industria del cine y la televisión. La dificultad para obtener nuevos papeles y la necesidad de tratamientos continuos han configurado un panorama complejo para su carrera, lo que la impulsa a buscar justicia a través de la demanda legal.

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