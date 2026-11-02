Barrilete gigante se desploma y hiere a mujer en Sumpango

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un barrilete gigante, de aproximadamente 20 metros de altura, se desploma durante el tradicional Festival de Barriletes Gigantes de Sumpango, Sacatepéquez, realizado el 1 de noviembre. El incidente dejó herida a una mujer que se encontraba entre los visitantes.
La grabación, de aproximadamente un minuto, muestra cómo varias personas comienzan a levantar la enorme estructura ante la mirada de los asistentes. Sin embargo, cuando el barrilete alcanza cierta altura, pierde estabilidad y cae repentinamente, lo que provoca gritos entre quienes presenciaban el espectáculo.
Identifican a mujer herida
De acuerdo con información de los Bomberos Municipales Departamentales de Sumpango y los Bomberos Voluntarios que atendieron la emergencia, las condiciones del viento habrían provocado que el barrilete perdiera estabilidad y se desplomara.
La mujer herida fue identificada como Dana Macojolá, originaria de Mixco, quien se encontraba entre los asistentes cuando la estructura cayó y la alcanzó.
Tras el incidente, elementos de los Bomberos Municipales Departamentales de Sumpango y de la 56 Compañía de Bomberos Voluntarios llegaron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y estabilizarla.
Posteriormente, la joven fue trasladada a la emergencia del Hospital Regional de Chimaltenango para recibir atención médica.