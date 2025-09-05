 Trump renombra el Departamento de Defensa como "Departamento de Guerra"
Internacionales

Trump le cambia el nombre al Departamento de Defensa y lo nombra "Departamento de Guerra"

"Creo que es un nombre más apropiado, especialmente a la luz de la situación del mundo", dijo Trump en la Casa Blanca.

Donald Trump en la Oficina Oval, EFE
Donald Trump en la Oficina Oval / FOTO: EFE

El presidente de EE. UU., Donald Trump, oficializó este viernes el cambio de nombre del Departamento de Defensa a "Departamento de Guerra", antigua denominación que la cartera recibió desde 1789 y hasta 1947.

"Creo que es un nombre más apropiado, especialmente a la luz de la situación del mundo. Tenemos el Ejército más fuerte del mundo", dijo Trump en la Casa Blanca al firmar la orden ejecutiva con la que establece el regreso de la entidad a su antiguo nombre.

El mandatario justificó el cambio, previsto desde hace unas semanas, porque, según advirtió, bajo ese nombre EE. UU. "obtuvo algunas de sus más grandes victorias militares" y agregó que su decisión permite "abrazar ese gran linaje".

Hasta el momento se desconoce si el Congreso deberá avalar el cambio del nombre del Departamento. Al ser preguntado al respecto, Trump reconoció no saberlo. "Pero lo vamos a averiguar", prometió.

Donald Trump en la Oficina Oval - EFE

"Restaurar el espíritu guerrero"

Durante la presentación del regreso del Departamento de Guerra, Trump estuvo acompañado por el secretario a cargo de la cartera, Pete Hegseth, y el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto.

Momentos después de la firma del cambio, el sitio web del Departamento actualizó su nombre y oficiales del Ejército hicieron el cambio de las letras del letrero del muro de la fachada del Pentágono para colocar el título de: "Departamento de Guerra", en lugar de Defensa.

Hegseth insistió en que "no se trata solo de cambiar el nombre, se trata de restaurar el espíritu guerrero" del Ejército de EE. UU.

Caine por su parte, prometió a Trump que "el Departamento de Guerra va a luchar de manera decisiva, no en conflictos interminables". "Va a luchar para ganar, no para no perder. Vamos a pasar a la ofensiva, no solo a la defensiva", agregó.

La idea de restaurar el "Departamento de Guerra" fue mencionada por primera vez por la Administración en marzo pasado, cuando Hegsth sacó a relucir el tema pero sin detallar si la iniciativa implicaría cambios estructurales en el funcionamiento del Pentágono.

El Departamento de Guerra fue el nombre oficial de la institución militar estadounidense hasta 1947, cuando se reformó y pasó a llamarse Departamento de Defensa como parte de una estrategia más diplomática durante la Guerra Fría.

*Con información de EFE

