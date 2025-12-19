Trump suspende "lotería de green cards" tras tiroteo en Brown

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha decidido suspender el programa de lotería de "green cards", las tarjetas de residencia permanente, a raíz del tiroteo en la Universidad de Brown ocurrido el pasado 13 de diciembre.
Ese Programa de Visas de Diversidad (DV1) facilita la residencia a personas de países con bajo índice de inmigración a EE. UU., y permitió la entrada al país del sospechoso del tiroteo.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, indicó este viernes en sus redes sociales que el presunto atacante, identificado como Claudio Manuel Neves Valente, de 48 años y de origen portugués, entró en EE. UU. a través del DV1 en 2017 y recibió una "green card".
Noem subrayó que, por orden de Trump, estaba instruyendo "de inmediato" al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) de EE. UU. que suspenda el plan DV1 "para garantizar que ningún otro estadounidense resulte afectado por este programa desastroso".
El cuerpo de Neves Valente fue hallado sin vida el jueves 18 de diciembre en un almacén en Salem, Nuevo Hampshire, y los agentes confirmaron este viernes que se quitó la vida.
Posibles conexiones
La Policía estudia posibles conexiones entre el tiroteo en la Universidad de Brown, que acabó con la vida de dos estudiantes, y el asesinato del reconocido profesor y director del Centro Fusión y Ciencia del Plasma del MIT, Nuno Loureiro, que murió el martes en un hospital tras ser atacado a balazos un día antes en su vivienda, cerca de Boston.
El sitio web de USCIS recuerda que el Programa de Visas de Diversidad, administrado por el Departamento de Estado estadounidense, pone a disposición anualmente 50 mil visas de diversidad, seleccionadas al azar entre las inscripciones de quienes postulan.
La mayoría de los ganadores residen fuera de EE. UU. e inmigran a través del proceso consular con la emisión de un visado de inmigrante, pero cada año hay una cantidad reducida de ganadores quienes, en el momento de ganar esa lotería, ya viven en EE. UU. como no inmigrantes o tienen otro estatus legal.
Los ganadores deben solicitar después la tarjeta de residencia permanente, la "green card", para inmigrantes y para conseguirla están sujetos a los mismos requisitos y controles que otros solicitantes de dichas tarjetas.
*Con información de EFE