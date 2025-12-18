 Día del Migrante: Desarticulan estructura que habría obtenido Q14 millones por traslado de personas a EE. UU.
Día del Migrante: Desarticulan estructura que habría obtenido Q14 millones por traslado de personas a EE. UU.

Dicha estructura trasladaba a las víctimas a través de Guatemala hasta Albuquerque, en Estados Unidos de América.

Las capturas se realizaron en el marco del operativo "Albuquerque"., Foto PNC
Las capturas se realizaron en el marco del operativo "Albuquerque". / FOTO: Foto PNC

En el marco del Día Internacional del Migrante, la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Policía Nacional Civil (PNC), realizaron diligencias de allanamiento, con el objetivo de desarticular una estructura criminal que, según las investigaciones realizadas, se dedica a la captación y traslado de personas guatemaltecas y extranjeras.

De acuerdo con los hallazgos preliminares, dicha estructura trasladaba a las víctimas a través de Guatemala y posteriormente por los Estados Unidos Mexicanos, hasta llevarlas a Albuquerque, Estados Unidos de América.

Como resultado de estos actos ilícitos, se estima que la organización habría obtenido aproximadamente Q14,000,000.00.

Las diligencias se realizaron en: Génova y Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango; La Reforma, El Quetzal, San Cristóbal Cucho, San Pedro Sacatepéquez y Malacatán, San Marcos; Guastatoya, El Progreso y San Juan La Laguna, Sololá.

Durante las diligencias, la Policía Nacional Civil reportó la captura de las siguientes personas:

  1. Felipe Noé Orozco Orozco, de 32 años.
  2. Moisés Noé Orozco Fuentes, de 62 años.
  3. Yoni Yimi Orozco Aguilar, de 24 años. 
  
  5. Porfirio Jeremías Ramírez Cardona, de 38 años.
  6. Martha Magdalena Bravo Miranda, de 44 años. 
  7. Andy Estanislao Pérez Ramírez, de 42 años.
  8. Maira Nineth Ayala De León, de 51 años.
  9. Julio Antonio Escalante Pérez, de 51 años. 
  10. Francisco Pérez Vásquez, de 43 años. 
  11. Axel Rodelví Orozco Vásquez, de 29 años.
  12. Tita Vilsan Vásquez, de 44 años.
  13. Marvin Tomás Cabrera Orozco, de 45 años.
  14. María Magdalena Zaldaña Aguilar, de 42 años.
  15. César Henoc Díaz Velásquez, de 28 años.
  16. Roselia Abilia Ramos Miranda, de 33 años.

Estas personas son requeridas por un juzgado de Guatemala, sindicadas de tráfico ilegal de personas, asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos. Los detenidos fueron trasladados vía terrestre y aérea hacia el Juzgado de Primera Instancia Penal con Competencia Especializada en Delitos de Trata de Personas de Quetzaltenango, para que se resuelva su situación jurídica.

Asimismo, se efectuó la incautación de 34 teléfonos celulares, así como documentación diversa, la cual será de utilidad para el fortalecimiento de la investigación correspondiente.

Con estas detenciones la Policía Nacional Civil contabiliza 100 capturas de coyotes en lo que va del año, entre estructuras transnacionales de diverso tamaño y responsables del traslado, ilegal, de miles de personas de diferentes nacionalidades, cuyo destino era Estados Unidos.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

