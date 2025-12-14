 Anuncian fin del programa parole para migrantes en EE. UU.
Nacionales

Anuncian el fin del programa parole para migrantes en EE.UU.

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una serie de recomendaciones para los connacionales en EE. UU.

Imagen con fines ilustrativos.
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Archivo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este domingo (14/12/2025), que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (EE. UU.) anunció la finalización de los programas categóricos de permiso de permanencia temporal (Parole, por sus siglas en inglés). La cartera explicó que este beneficio estaba destinado a personas de siete países, incluyendo guatemaltecos en condición de reunificación familiar.

De acuerdo con la información oficial, esta decisión afecta a las personas que ingresaron a ese país bajo dichos programas, porque estos permitían la reunificación familiar y otorgaban autorización temporal de permanencia y empleo.

Las autoridades estadounidenses han indicado que los beneficios del parole vencerán el 14 de enero de 2026, salvo en los casos en que los beneficiarios hayan iniciado oportunamente un trámite de residencia permanente o ajuste de estatus migratorio", explicó Cancillería.

El comunicado añade que "en aquellos casos en los que se haya presentado una solicitud de ajuste de estatus, (con el formulario 1-485), el permiso de permanencia temporal y continuará vigente hasta completar el plazo originalmente otorgado o hasta que se emita una resolución final sobre dicha solicitud".

Beneficiados del Parole recibirán notificación

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, "quienes no hayan iniciado un trámite migratorio antes del plazo establecido por las autoridades estadounidenses, recibirán una notificación individual".

Cancillería mencionó que, en el caso de las personas que hayan sido exhortados a salir voluntariamente de EE. UU., dentro del período indicado, deberán hacerlo. En caso contrario, los guatemaltecos "podrían quedar sujetos a procesos de expulsión conforme a la legislación migratoria vigente", explicó la Cancillería.

Asimismo, el Departamento de Seguridad Nacional recomendó que las personas que decidan salir voluntariamente registren su salida a través de la aplicación "CBP Home", administrada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP).

En ese contexto, Cancillería emitió una serie de recomendaciones a los guatemaltecos que residen en EE. UU.:

  • Verificar su estatus migratorio actual y confirmar si cuentan con una solicitud de residencia permanente o ajuste de estatus debidamente presentada.
  • Consultar de inmediato con un abogado de inmigración calificado o con organizaciones reconocidas de asistencia legal migratoria.
  • Evitar brindar información personal o pagos a personas no autorizadas que ofrezcan asesoría migratoria.
  • Mantener copias físicas y digitales de toda su documentación migratoria y notificaciones recibidas de las autoridades estadounidenses.
  • Consultar a la red consular de Guatemala en los Estados Unidos para recibir orientación legal migratoria.

El Ministerio de Relaciones Exteriores continuará dando seguimiento a esta información y reitera su compromiso de velar por la protección y asistencia de los guatemaltecos en el exterior", finalizó la cartera.

¿Qué es el programa parole?

Parole es un permiso especial y temporal que EE. UU. da a los inmigrantes que llegan a su territorio y piden entrar y permanecer en ese país bajo esa figura qué, generalmente se otorga a personas por medidas humanitarias, según la ley de Inmigración y Nacionalidad de EE. UU.

En la actualidad, la figura parole se aplica en los programas de reunificación temporal de familias, excepciones del gobierno de los EE. UU. o tratamientos médicos de urgencia. Aunque la figura no establece un estatus legal migratorio y no equivale a tener residencia legal o visa.

