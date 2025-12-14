Pasajero de bus es capturado por transportar marihuana

Un pasajero de un autobús extraurbano fue capturado por agentes antinarcóticos cuando transportaba marihuana oculta en su equipaje, durante un operativo de control instalado en la ruta al suroccidente del país.
La detención se realizó en el Puesto de Control Interinstitucional ubicado en el kilómetro 185.3 de la ruta CA-2, jurisdicción de Nuevo San Carlos, Retalhuleu. En el lugar, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) identificaron a Alexis Maldonado, de 24 años, conocido con el alias de "El Zancudo", como presunto responsable del ilícito.
De acuerdo con el informe oficial, Maldonado viajaba como pasajero en un autobús de Transportes del Pacífico, procedente de Tecún Umán, San Marcos, con destino a la ciudad capital. Durante la inspección del vehículo, los agentes localizaron en uno de los compartimientos un maletín que contenía dos paquetes de marihuana, con un valor aproximado de Q.30,000.
El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que enfrente el proceso legal por el delito de transporte de drogas, mientras el autobús continuó su marcha tras concluir las diligencias de rigor.
SGAIA erradica más de 11 mil arbustos de hoja de coca en Petén
En un operativo separado, agentes antinarcóticos de la SGAIA localizaron 11,250 arbustos de hoja de coca en un área boscosa del municipio de Dolores, Petén. Las plantas fueron erradicadas e incineradas en el lugar, con un avalúo estimado de Q.112,500.
Las autoridades indicaron que estas acciones forman parte de los operativos permanentes para combatir el narcotráfico y la producción ilícita de drogas en distintas regiones del país.