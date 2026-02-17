 Murió el reverendo Jesse Jackson en EE. UU.
Internacionales

Murió el reverendo Jesse Jackson, luchador por los derechos civiles en EE. UU.

Jesse Jackson fue una icónica figura del movimiento en favor de los derechos civiles en EE. UU.

Compartir:
Reverendo Jesse Jackson, EFE
Reverendo Jesse Jackson / FOTO: EFE

El reverendo Jesse Jackson, veterano activista por los derechos civiles, ministro bautista y dos veces aspirante a la candidatura presidencial en EE. UU., murió este martes a los 84 años, según informó su familia.

"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento del líder de los Derechos Civiles y fundador de la Coalición Rainbow PUSH, el Honorable Reverendo Jesse Louis Jackson", escribió su familia en un comunicado en Instagram, en el que confirmó que murió este martes, "rodeado de su familia".

"Nuestro padre fue un líder servicial, no solo para nuestra familia, sino también para los oprimidos, los que no tienen voz y los marginados de todo el mundo", se explica la nota, en la que no se informa de las causas de la muerte. "Lo compartimos con el mundo y, a cambio, el mundo se convirtió en parte de nuestra familia extendida", precisa la familia.

También destaca del reverendo "su inquebrantable compromiso con la justicia, la igualdad y los derechos humanos" ya que "contribuyó a forjar un movimiento global por la libertad y la dignidad".

"Incansable agente de cambio, elevó la voz de quienes no la tenían, desde sus campañas presidenciales en la década de 1980 hasta la movilización de millones de personas para animarles a registrarse para votar, dejando una huella imborrable en la historia", precisa.

Jackson reveló que padecía Parkinson en 2017. Fue tratado como paciente ambulatorio en Northwestern Medicine en Chicago durante al menos dos años antes de compartir el diagnóstico con el público.

Foto embed
Reverendo Jesse Jackson - EFE

Icónica figura

La icónica figura del movimiento en favor de los derechos civiles en EE. UU., dejó oficialmente en 2023 su organización Rainbow PUSH Coalition, que fundó en 1971 en defensa de esos derechos y de la justicia internacional.

Jackson fundó Operation PUSH en 1971, tres años después del asesinato de su compañero de activismo Martin Luther King en Memphis, que él presenció.

En 1996, su organización pasó a llamarse Rainbow PUSH Coalition tras fusionarse con The National Rainbow Coalition. El grupo tiene como misión proteger, defender y ganar derechos civiles y se define como una organización multirracial, multitemática, progresiva e internacional, que busca el cambio social.

Jackson, nacido en Greenville (Carolina del Sur) de una madre soltera, en noviembre de 2017 anunció su enfermedad, y reconoció ya que veía cada vez más difícil completar sus actividades cotidianas, que se habían convertido en un "reto".

Jackson fue hospitalizado en noviembre para recibir tratamiento por una enfermedad neurodegenerativa rara y particularmente grave, la parálisis supranuclear progresiva (PSP), según Rainbow PUSH Coalition.

*Con información de EFE

En Portada

Elección TSE: Postuladora integra nómina final de candidatost
Nacionales

Elección TSE: Postuladora integra nómina final de candidatos

11:09 AM, Feb 17
World Soccer sitúa a Olger Escobar en la élite de las promesas globalest
Deportes

World Soccer sitúa a Olger Escobar en la élite de las promesas globales

12:00 PM, Feb 17
MP rechaza señalamientos sobre caso de adopciones ilegales y defiende la gestión de Porrast
Nacionales

MP rechaza señalamientos sobre caso de adopciones ilegales y defiende la gestión de Porras

08:53 AM, Feb 17
Filtran imágenes del rescate de Ángela Aguilar y Christian Nodal tras ataque armado en Zacatecast
Farándula

Filtran imágenes del rescate de Ángela Aguilar y Christian Nodal tras ataque armado en Zacatecas

10:34 AM, Feb 17

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de GuatemalaPNCSeguridadredes socialesSeguridad vialSuper BowlLiga NacionalEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos