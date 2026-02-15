 EE.UU. intercepta otro petrolero en el Índico
Internacionales

EE.UU. intercepta otro petrolero en el Índico por violar su bloqueo de crudo en el Caribe

Según las Fuerzas Armadas estadounidenses, "el buque intentó desafiar la cuarentena ordenada por Trump, con la esperanza de escabullirse".

Fotografía difundida en la cuenta oficial en X @DeptofWar del Departamento de Guerra de Estados Unidos de uno de sus helicópteros interceptando un buque petrolero en el océano Índico, EFE/ @deptofwar
Fotografía difundida en la cuenta oficial en X @DeptofWar del Departamento de Guerra de Estados Unidos de uno de sus helicópteros interceptando un buque petrolero en el océano Índico / FOTO: EFE/ @deptofwar

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este domingo que interceptó en el océano Índico a otro petrolero que, según Washington, violaba el bloqueo impuesto a las operaciones de crudo en el Caribe relacionadas con Venezuela y Cuba y trató de escapar del cerco estadounidense.

Durante la noche, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una visita de derecho de inspección, interdicción marítima y abordaje del Veronica III sin incidentes en el área de responsabilidad del Indopacom (Comando Indo-Pacífico)", reveló el Pentágono en un mensaje en X acompañado por un video de la operación.

Según las Fuerzas Armadas estadounidenses, "el buque intentó desafiar la cuarentena ordenada por el presidente (estadounidense Donald) Trump, con la esperanza de escabullirse".

Lo seguimos desde el Caribe hasta el océano Índico, acortamos la distancia y lo neutralizamos. Ninguna otra nación tiene el alcance, la resistencia ni la voluntad para hacer algo así. Las aguas internacionales no son un santuario. Por tierra, mar o aire, te encontraremos y haremos justicia", añade el escrito.

 Veronica III 

El Veronica III, identificado como un buque de bandera panameña por el sitio de rastreo Marine Traffic, es uno de los alrededor de 16 tanqueros sancionados que habrían intentado eludir el bloqueo de EE.UU., según The New York Times, entre ellos el Aquila II, interceptado por Washington el pasado 9 de febrero también en el Índico.

Según publicó el Times a principios de enero, para tratar de escabullirse del alcance estadounidense, el Veronica III habría asumido el nombre de 'DS Vector' y falseado sus coordenadas para fingir que estaba situado frente a la costa de Nigeria.

Desde diciembre de 2025, Estados Unidos aplica una "cuarentena" marítima sobre petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela, dentro de la llamada Operation Lanza del Sur, en la que ya se han abordado o incautado al menos ocho buques. Estas limitaciones incluyen envíos de crudo a Cuba.

Trump también ordenó aranceles a los países que envíen petróleo a la nación caribeña, un mecanismo de presión que está estrangulando a la isla.

El objetivo declarado es impedir que se venda petróleo venezolano fuera de los canales autorizados por Washington y cortar ingresos a redes consideradas aliadas de Rusia, Irán o la propia Cuba.

"El Departamento de Guerra negará a los actores ilícitos y a sus testaferros la libertad de movimiento en el dominio marítimo", insistieron hoy las Fuerzas Armadas estadounidenses en su mensaje.

