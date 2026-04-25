Altas temperaturas pondrían en riesgo cultivos en Guatemala

El análisis agrometeorológico emitido por el Centro de Información Estratégica Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) advierte que durante el fin de semana se registrarán altas temperaturas en diversas regiones del país, lo que podría afectar cultivos en al menos 145 municipios.
El monitoreo, basado en pronósticos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, identifica riesgos principalmente para cultivos de maíz, banano, café, caña de azúcar, palma de aceite, papaya, melón y cardamomo.
Las áreas más vulnerables se ubican en los departamentos de Petén, Alta Verapaz e Izabal, donde las condiciones climáticas podrían generar afectaciones en la producción agrícola.
Déficit de humedad en el suelo
El informe también señala que gran parte del territorio presenta niveles de humedad en el suelo por debajo del 25 %, lo que evidencia un déficit hídrico y posibles condiciones de estrés para los cultivos. Ante este panorama, se recomienda implementar sistemas de riego eficientes y prácticas que permitan conservar la humedad.
Asimismo, las autoridades aconsejan a los productores evaluar las condiciones del suelo antes de la siembra, especialmente en regiones como la Bocacosta y el Occidente del país, además de reforzar medidas de conservación de suelos y un manejo adecuado del agua.
En el ámbito pecuario, también se sugiere fortalecer la atención al ganado mediante programas de desparasitación, almacenamiento de agua y provisión de alimentos, con el objetivo de reducir los efectos de las altas temperaturas en la producción agropecuaria.