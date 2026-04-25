 Altas temperaturas pondrían en riesgo cultivos en Guatemala
Nacionales

Altas temperaturas pondrían en riesgo cultivos en 145 municipios del país

Bajos niveles de humedad en el suelo alertan sobre riesgo para cultivos.

Compartir:
Temperaturas elevadas y sequía ponen en riesgo al agro nacional., MAGA.
Temperaturas elevadas y sequía ponen en riesgo al agro nacional. / FOTO: MAGA.

El análisis agrometeorológico emitido por el Centro de Información Estratégica Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) advierte que durante el fin de semana se registrarán altas temperaturas en diversas regiones del país, lo que podría afectar cultivos en al menos 145 municipios.

El monitoreo, basado en pronósticos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, identifica riesgos principalmente para cultivos de maíz, banano, café, caña de azúcar, palma de aceite, papaya, melón y cardamomo.

Las áreas más vulnerables se ubican en los departamentos de Petén, Alta Verapaz e Izabal, donde las condiciones climáticas podrían generar afectaciones en la producción agrícola.

Déficit de humedad en el suelo

El informe también señala que gran parte del territorio presenta niveles de humedad en el suelo por debajo del 25 %, lo que evidencia un déficit hídrico y posibles condiciones de estrés para los cultivos. Ante este panorama, se recomienda implementar sistemas de riego eficientes y prácticas que permitan conservar la humedad.

Asimismo, las autoridades aconsejan a los productores evaluar las condiciones del suelo antes de la siembra, especialmente en regiones como la Bocacosta y el Occidente del país, además de reforzar medidas de conservación de suelos y un manejo adecuado del agua.

En el ámbito pecuario, también se sugiere fortalecer la atención al ganado mediante programas de desparasitación, almacenamiento de agua y provisión de alimentos, con el objetivo de reducir los efectos de las altas temperaturas en la producción agropecuaria.

En Portada

Evacúan a Donald Trump por sonidos de disparos en la Cena de los Corresponsalest
Internacionales

Evacúan a Donald Trump por sonidos de disparos en la Cena de los Corresponsales

07:14 PM, Abr 25
CC declara sin lugar solicitudes de aclaración en elección de Fiscal Generalt
Nacionales

CC declara sin lugar solicitudes de aclaración en elección de Fiscal General

02:40 PM, Abr 25
Accidente de avioneta en Escuintla deja un fallecidot
Nacionales

Accidente de avioneta en Escuintla deja un fallecido

01:11 PM, Abr 25
Hansi Flick: Hay que olvidar las cuentas, quiero ganar la Liga cuanto antest
Deportes

Hansi Flick: "Hay que olvidar las cuentas, quiero ganar la Liga cuanto antes"

02:06 PM, Abr 25
Se cierra la fase regular del Clausura 2026 de Liga Nacionalt
Deportes

Se cierra la fase regular del Clausura 2026 de Liga Nacional

05:08 PM, Abr 25

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga NacionalFiscal GeneralFutbol Guatemaltecoredes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos