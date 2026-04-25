 Ocho estudiantes en observación tras intoxicación en Sololá
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Ocho estudiantes continúan en observación tras intoxicación en Sololá

Las autoridades sanitarias indicaron que todos los estudiantes se mantienen estables.

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Intoxicación alimentaria activa respuesta médica en Sololá., Ejército de Guatemala.
Intoxicación alimentaria activa respuesta médica en Sololá. / FOTO: Ejército de Guatemala.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informó que ocho estudiantes permanecen bajo observación médica luego de una intoxicación alimentaria registrada en un centro educativo de Santa Lucía Utatlán.

De acuerdo con el reporte oficial, cinco de los afectados se encuentran en el Hospital Nacional de Sololá, donde reciben atención especializada. Las autoridades sanitarias indicaron que todos se mantienen estables.

Mientras tanto, otros tres estudiantes permanecen en vigilancia en un centro de recuperación habilitado en la Reserva Militar del Ejército de Guatemala en la localidad. En este espacio, personal médico y paramédico de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud brinda atención a los afectados.

El Ministerio de Salud señaló que continúa con el monitoreo constante del estado de los estudiantes, quienes evolucionan de forma favorable, y aseguró que se mantienen las acciones necesarias para garantizar su recuperación total.

Respuesta inmediata 

Por su parte, el Ejército informó que la habilitación del Centro de Emergencia de Atención Médica se realizó para responder de manera inmediata al incidente, ocurrido tras el consumo de alimentos provenientes de la Escuela Nacional Regional de Occidente (ENRO).

Las autoridades reiteraron que la atención se ha coordinado entre distintas instituciones para asegurar una respuesta oportuna y resguardar la salud de los estudiantes afectados.

CGC da seguimiento a un caso intoxicación de estudiantes y maestros en Sololá

El ente fiscalizador envió monitores para verificar la atención que les están dando a estudiantes y docentes intoxicados en Sololá.

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