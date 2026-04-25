CGC da seguimiento a intoxicación de estudiantes en Sololá

La Contraloría General de Cuentas (CGC) informó este sábado, 25 de abril de 2026, que da seguimiento al caso de varios estudiantes y docentes intoxicados en el departamento de Sololá. La entidad aseguró que envió monitores de la Dirección de Auditoría de Desempeño y Municipio Fiscalizado de la Región 6 para verificar la atención que se está brindando a estudiantes y docentes de la Escuela Normal Regional de Occidente (ENRO) en Santa Lucía Utatlán, Sololá.
En un comunicado, la CGC explicó que los afectados presentaron síntomas de intoxicación tras consumir alimentos durante el almuerzo del día anterior. Precisaron que el plato que consumieron contenía proteína como pescado, acompañado de ensalada rusa y que, en la cena, los afectados ingirieron arroz con embutidos.
La CGC añadió que los afectados en Sololá fueron trasladados hacia Centros de Salud de Santa Lucía Utatlán, San José Chacayá, Nahualá, Santa Clara, Aldea Argueta, Hospital Departamental de Sololá, Centro de Atención Permanente de Sololá, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Sololá y Hospital Regional de Occidente de Quetzaltenango.
"Además, se habilitó un espacio en las Reservas Militares, debido a la alta afluencia de pacientes que hasta el momento supera las 475 personas", explicó la CGC.
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Acciones por intoxicación en Sololá
La CGC indicó que, en las acciones en campo, los monitores entrevistaron al personal de cocina responsable de preparar alimentos para alrededor de 550 estudiantes y docentes. Además, explicaron que se identificó al proveedor de alimentos y se verificaron los menús autorizados por el Ministerio de Educación, así como la recepción de insumos, los protocolos de refrigeración, y el estado de los utensilios de cocina y de servicio.
La CGC aseguró que también dieron acompañamiento a los procedimientos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en el tema de toma de muestras de los alimentos consumidos, agua y superficies. El procedimiento incluyó procesos de hisopados en hieleras y puertas, para su análisis.
Los delegados enviados a Sololá identificaron posibles focos de contaminación, como deficiencias en drenajes, utensilios y manejo de desechos.
"Los monitores continúan documentando el proceso y el supervisor de la Región 6 emitirá un informe circunstanciado que será remitido a la Dirección de Atención a Denuncias de la Contraloría General de Cuentas, para las acciones correspondientes", finalizó el comunicado de la CGC.