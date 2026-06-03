 Hombres armados secuestran a periodista Roxana Guzmán
Internacionales

Graban momento en que hombres armados irrumpen en casa de periodista y la secuestran

Las imágenes que muestran cómo un grupo armado se llevó a una periodista en Veracruz.

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Exigen esclarecer el caso., Captura de pantalla video de X.
Exigen esclarecer el caso. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un video difundido en redes sociales captó los momentos de tensión vividos durante la privación ilegal de la libertad de la periodista Roxana Guzmán, ocurrida la mañana del 2 de junio en el municipio de Nanchital, Veracruz, México.

Las imágenes, grabadas aparentemente por la propia comunicadora desde el interior de su vivienda, muestran la llegada de varios hombres vestidos de negro con el rostro cubierto, quienes irrumpieron de manera violenta en el inmueble.

En la grabación se observa cómo los sujetos utilizan un mazo para destruir la puerta principal, mientras también rompen los cristales de la vivienda con el objetivo de ingresar por la fuerza. De acuerdo con reportes difundidos por medios locales, al menos uno de los individuos portaba un arma larga durante el operativo.

El video también registra momentos de angustia entre las personas que se encontraban dentro del domicilio. En medio de los golpes y los daños causados a la propiedad, se escucha a una persona advertir a los agresores que en el lugar se encontraba una bebé. Sin embargo, los hombres continuaron con el ingreso al inmueble.

Según los primeros reportes, tras irrumpir en la vivienda los sujetos sometieron a los ocupantes y posteriormente se llevaron a la periodista con rumbo desconocido. Hasta el momento, no se ha informado sobre su ubicación ni sobre las circunstancias que rodearon el hecho.

Abren carpeta de investigación

La difusión de las imágenes ha generado preocupación entre periodistas, organizaciones de defensa de la libertad de expresión y usuarios en redes sociales, quienes exigen el esclarecimiento del caso y la pronta localización de la comunicadora.

Horas después de los hechos, la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la apertura de una carpeta de investigación por la desaparición de Guzmán. La institución informó que la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos encabeza las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la dependencia, fiscales, peritos y agentes de la Policía Ministerial realizan diversas acciones para localizar a la periodista, esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y determinar las circunstancias en las que se produjo su desaparición.

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