Camión vuelca en carretera mojada y queda de pie

Un camión de carga fue captado en video cuando tras patinar sobre la cinta asfáltica volcó y se deslizó por algunos metros hasta impactar contra el arriate en una carretera de la provincia de Zhejiang, China. El vehículo pesado se deslizó de costado por la carretera y al impactar "milagrosamente" rebotó hasta quedar completamente en posición vertical.
Según medios locales, el conductor perdió el control del vehículo porque el asfalto se encontraba mojado debido a las lluvias que impactan en esa provincia.
El curioso incidente vial de hidroplaneo quedó captado por varias cámaras de vigilancia.
El hidroplaneo (o acuaplaneo) es un fenómeno en el que un vehículo o aeronave pierde el contacto con el pavimento debido a una acumulación de agua, provocando la pérdida total de tracción y control. Ocurre cuando el neumático no puede evacuar el agua lo suficientemente rápido, haciendo que patine sobre una fina capa líquida.
Cómo evitar y controlar el hidroplaneo
- Mantener la calma: No pises el freno a fondo bajo ninguna circunstancia.
- Soltar el acelerador: Retira el pie del pedal lentamente para perder velocidad por inercia.
- Sujetar el volante: Mantén la dirección firme y recta hasta que sientas tracción otra vez.
Precaución en asfalto mojado
Conducir con el asfalto mojado reduce la adherencia de las llantas a la mitad y duplica la distancia de frenado. La regla de oro es bajar la velocidad y aumentar la distancia con el vehículo de adelante.Sigue estas pautas esenciales para mantener el control de tu vehículo:Técnicas de conducción segura
- Reduce la velocidad: Maneja al menos un 20% más lento que el límite permitido.
- Duplica la distancia: Deja un espacio de al menos cuatro segundos con el auto de adelante.
- Frena con suavidad: Pisa el pedal de forma progresiva para evitar que las llantas se bloqueen.
- Evita maniobras bruscas: No des volantazos ni giros repentinos que rompan la tracción.
- Sigue las huellas: Conduce sobre la marca que dejan los neumáticos del vehículo delantero.