 Brote de ébola: OMS confirma más de 100 muertes en RDC
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Brote de ébola: OMS confirma más de 100 muertes en RDC

La OMS ha desplegado a más de un centenar de expertos en las provincias orientales de Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur, incluyendo epidemiólogos y expertos en vacunas.

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Brote de ébola en el Congo, EFE
Brote de ébola en el Congo / FOTO: EFE
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Al menos 101 personas han fallecido en la República Democrática del Congo (RDC) en el actual brote de ébola de la variante Bundibugyo, del que hay 550 casos confirmados y 19 pacientes recuperados, informó este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El brote de ébola se concentra en la provincia oriental de Ituri, con un 94 % de los casos, señaló el director de operaciones de respuesta a emergencias de la OMS, Abdirahman Mahamud, por videoconferencia desde Bunia, localidad epicentro de la epidemia.

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Brote de ébola en el Congo - EFE

En la vecina Uganda se han confirmado 19 casos de ébola, incluidos dos fallecimientos, y se sospecha que una tercera muerte también está vinculada al ébola, añadió en la rueda de prensa.

Recordó asimismo que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se encuentra esta semana en territorio ugandés, donde se reunirá con autoridades, trabajadores sanitarios y pacientes.

La OMS ha desplegado a más de un centenar de expertos en las provincias orientales de Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur, incluyendo epidemiólogos y expertos en vacunas, con el fin de apoyar la respuesta de la red sanitaria nacional, agregó el representante de la agencia sanitaria de la ONU.

*Con información de EFE

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