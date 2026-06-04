 Brote de ébola: Congo eleva casos confirmados y muertes
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Brote de ébola: Congo eleva a 389 los casos confirmados, incluidas 63 muertes

De las tres provincias afectadas en el este congoleño, Ituri se mantiene como el epicentro del brote de ébola.

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Brote de ébola en el Congo, EFE
Brote de ébola en el Congo / FOTO: EFE
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El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) ha elevado este jueves a 389 los casos confirmados por el brote de ébola declarado en el este del país el pasado 15 de mayo, incluidas 63 muertes, lo que supone un incremento de 26 contagios y un fallecimiento, respectivamente.

"Actualmente tenemos 389 casos, con 63 fallecimientos registrados, lo que representa una tasa de letalidad inferior al 17 %", declaró el ministro de Salud de la RDC, Roger Kamba, en rueda de prensa.

De las tres provincias afectadas en el este congoleño, Ituri se mantiene como el epicentro del brote de ébola al concentrar aproximadamente el 95 % de los casos registrados, mientras que Kivu del Norte reporta 19 contagios y Kivu del Sur apenas tres.

No obstante, las zonas sanitarias afectadas por la epidemia de ébola ya se elevan a 25, distribuidas en 17 localidades de Ituri, siete en Kivu del Norte y una en Kivu del Sur.

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Brote de ébola en el Congo - EFE

"Los equipos de respuesta continúan sus esfuerzos para romper la cadena de transmisión y limitar el impacto de este brote", aseguró el ministro, quien destacó que los datos son más fiables gracias al fortalecimiento de las medidas sanitarias sobre el terreno.

El Gobierno congoleño difundió estos datos tras anunciar este martes la reapertura del aeropuerto de la capital de Ituri, Bunia, después de cerrarlo hace unas dos semanas por la gravedad de la crisis sanitaria.

El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en Ituri, fronteriza con Sudán del Sur y Uganda, que ha detectado 16 contagios, incluido un fallecido que se considera un caso importado de la RDC.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la salud (OMS).

El virus probablemente comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes declararse el brote, según la OMS, que calificó este 17 de mayo la epidemia como "emergencia de salud pública de importancia internacional".

*Con información de EFE

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