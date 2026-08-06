Tendencias digitales 2026 para la competitividad empresarial

Guatemala es la sede del Claro Tech Summit 2026, un evento que congregó a líderes empresariales y expertos en tecnología para analizar las tendencias digitales que impulsarán la competitividad en la región hacia el año 2030. Esta primera edición, que se desarrolla este jueves 6 de agosto en el país, se consolidó como un espacio clave para la transformación digital.
Organizado por Claro Empresas, el summit se presenta como una plataforma esencial para el mercado nacional y diversas instituciones, mostrando los avances y soluciones que son decisivos para el desarrollo y progreso del país. Su objetivo principal es conectar conocimiento, liderazgo e innovación, facilitando un diálogo estratégico sobre cómo la tecnología redefinirá el futuro de los negocios.
El encuentro fue diseñado específicamente para vincular a líderes empresariales, expertos en tecnología y tomadores de decisión con las tendencias emergentes. Se promovió una discusión profunda sobre las tecnologías que impulsarán el crecimiento empresarial hacia 2030 y su impacto directo en la operación, la relación con los clientes y la expansión de las organizaciones.
Los negocios enfrentan nuevos desafíos de competitividad, eficiencia y diferenciación. Ante este escenario, la innovación digital se ha convertido en una herramienta clave para optimizar operaciones, generar nuevas ventajas y fortalecer el desarrollo empresarial",
destacó José Vicente Serrano, director de Mercado Corporativo de Claro Centroamérica.
Serrano añadió que el Claro Tech Summit representa una oportunidad para que las empresas conecten con expertos, accedan a soluciones tecnológicas y establezcan alianzas estratégicas de alto nivel.
Esta iniciativa no es exclusiva de Guatemala, sino que forma parte de una plataforma regional impulsada por Claro Empresas. Su propósito es fomentar la innovación, el intercambio de conocimiento y la adopción de tecnologías que fortalezcan la transformación digital en toda América Latina. El modelo ya ha demostrado su éxito en mercados como Colombia, Honduras y El Salvador, donde se ha consolidado como un punto de encuentro vital para entidades públicas y privadas que buscan acelerar su evolución tecnológica y mejorar su competitividad.
Tendencias digitales
Durante el summit, se enfatizó que las empresas que liderarán la próxima década serán aquellas con mayor capacidad de aprendizaje, que automaticen mejor sus procesos, protejan sus operaciones y conviertan los datos en decisiones estratégicas. Este avance será posible gracias al uso inteligente de la tecnología y a los continuos progresos en el entorno digital. La agenda del evento se estructuró en torno a cinco ejes fundamentales:
- IA como nueva fuerza laboral: Se exploró cómo la inteligencia artificial está evolucionando de asistentes digitales a agentes capaces de apoyar la ejecución del trabajo y mejorar significativamente la productividad.
- Datos como motor de decisión: Se analizó la transformación de información dispersa en decisiones más rápidas, confiables y accionables, permitiendo una gestión empresarial más eficiente.
- Plataformas digitales y Cloud: Se destacó el impulso de velocidad, escalabilidad, resiliencia y un menor tiempo de comercialización (time-to-market) para innovar con mayor agilidad.
- Experiencias inteligentes: Se abordó la transición de una atención reactiva a experiencias personalizadas, omnicanales y asistidas por inteligencia artificial, mejorando la interacción con los clientes.
- Confianza digital: Se examinó la evolución de la ciberseguridad técnica hacia la protección de la continuidad del negocio, la reputación, la confianza de los usuarios y los ingresos empresariales.
Para finalizar, José Vicente Serrano reiteró la visión de la compañía. "En Claro creemos que la transformación digital es más que incorporar nuevas herramientas. Significa acompañar a las organizaciones en sus procesos de evolución, ayudándoles a convertir la tecnología en resultados tangibles, crecimiento sostenible y nuevas oportunidades para innovar", concluyó el director.