 Brote de ébola: OMS advierte que contactos con enfermos no han sido rastreados
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Brote de ébola: OMS advierte que muchos contactos con enfermos no han sido rastreados

"El rastreo de contactos en la RDC no está donde debería estar", reconoció el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tras regresar del país africano.

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Tedros Adhanom Ghebreyesus en el Congo, por brote de ébola, EFE
Tedros Adhanom Ghebreyesus en el Congo, por brote de ébola / FOTO: EFE
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Solo un 45 % de los contactos con enfermos en el actual brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) han podido ser rastreados por ahora, alertó este miércoles el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"El rastreo de contactos en la RDC no está donde debería estar", reconoció en una rueda de prensa tras regresar del país africano, donde visitó la localidad de Bunia, en la provincia oriental de Ituri, epicentro de un brote de ébola con 344 casos confirmados y 60 fallecidos.

Tedros señaló que la inseguridad en la zona, afectada por conflictos armados y con miles de desplazados internos, dificulta el rastreo de contactos, que la OMS quiere que alcance niveles del 90 %.

El director general agregó que el brote de ébola "tuvo una gran ventaja al principio", ya que se tardó en diagnosticar los primeros casos, por lo que los esfuerzos sanitarios aún "llevan retraso", aunque "se está recuperando terreno".

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Tedros Adhanom Ghebreyesus en el Congo, por brote de ébola - EFE

"Me sentí muy alentado por el nivel de compromiso en todos los lugares que visité. Lo que vi me dio esperanza", destacó Tedros, quien se reunió en el país africano con dirigentes políticos, altos responsables sanitarios y otras autoridades.

El jefe de la OMS subrayó que seis personas se han recuperado del virus del Ébola en la RDC y dos en Uganda, donde se han confirmado 15 casos en relación con el actual brote, "lo que demuestra que se puede sobrevivir a esta enfermedad si hay acceso a atención médica y se acude a los centros de salud tan pronto como aparecen los síntomas".

*Con información de EFE

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