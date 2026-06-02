 Brote de ébola: OMS reduce casos sospechosos
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Brote de ébola: OMS reduce a 116 los casos sospechosos en RDC

Los casos confirmados en la RDC se elevan a 321, mientras que los fallecidos son 48.

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Brote de ébola en África, EFE
Brote de ébola en África / FOTO: EFE
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Los casos sospechosos de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) han caído a 116, cuando eran más de 900 la semana pasada, al descartarse muchos de ellos tras pruebas médicas de personas que presentaban síntomas compatibles, indicó este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los casos de ébola confirmados en la RDC se elevan a 321, mientras que los fallecidos son 48, agregó en rueda de prensa el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier.

Entre los cientos de casos sospechosos de ébola registrados en las últimas semanas "hubo algunos que finalmente resultaron ser malaria o meningitis", indicó el portavoz para explicar la fuerte reducción en el número de posibles contagios.

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Brote de ébola en el Congo - EFE

"Los casos sospechosos de ébola son una instantánea de un momento concreto (...), en cambio los confirmados son una cifra acumulativa, el número seguirá creciendo con más o menos velocidad", subrayó.

Lindmeier también destacó que el número de recuperados en la RDC se eleva a seis e indicó que en la vecina Uganda los casos confirmados son nueve, con un fallecido, aunque las autoridades ugandesas reportaron seis contagios más este martes, por lo que el total en el país se eleva a 15.

*Con información de EFE

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