Vive la Nostalgia del Pop Latino en Guatemala: Regreso a los 90

Los grandes himnos del pop en español volverán a cobrar vida en Guatemala con la llegada de Back to the 90’s, un espectáculo que reunirá a integrantes de algunas de las agrupaciones más exitosas de los años noventa y principios de los dos mil. El evento promete transportar al público a una de las épocas más recordadas de la música latina, con un recorrido por canciones que marcaron a millones de personas.
El concierto se celebrará el jueves 20 de agosto de 2026 en el Salón 4 del Parque de la Industria, donde los asistentes podrán revivir los éxitos de Timbiriche, Kabah, MDO, Jeans y Garibaldi, interpretados por artistas que formaron parte de la historia de estas emblemáticas agrupaciones.
Un elenco que marcó una generación
El espectáculo contará con la participación de Alexa Lozano, exintegrante de Timbiriche; Federica Quijano, integrante fundadora de Kabah; Pablo Portillo, exintegrante de MDO; Tábatha Vizuet, integrante original de Jeans; y Víctor Noriega, integrante original de Garibaldi.
Cada uno llevará al escenario parte del legado musical que convirtió a estas agrupaciones en referentes del pop latino durante los años noventa, una década en la que dominaron la radio, la televisión y los escenarios de América Latina.
Su participación permitirá que los asistentes revivan una época caracterizada por coreografías memorables, vestuarios coloridos y canciones que aún permanecen en la memoria colectiva.
Un recorrido por los grandes éxitos
Durante el concierto sonarán algunos de los temas más representativos de cada agrupación.
Los seguidores de Timbiriche podrán recordar éxitos como "Muriendo lento" y "Tú y yo somos uno mismo", mientras que Kabah interpretará clásicos como "La calle de las sirenas" y "Al pasar".
Por su parte, MDO llevará al escenario canciones como "Te quise olvidar" y "Dame un poco más"; Jeans revivirá temas como "Pepe" y "Enferma de amor"; mientras que Garibaldi hará cantar al público con "Que te la pongo" y "Banana".
El repertorio busca reunir algunos de los mayores éxitos del pop latino en una sola noche, ofreciendo una experiencia cargada de recuerdos para quienes crecieron escuchando estas agrupaciones.
Un espectáculo que ha conquistado Centroamérica
Back to the 90’s se ha consolidado como una propuesta musical de alcance regional. El espectáculo tuvo una exitosa presentación en El Salvador en 2025, donde logró agotar todas las localidades disponibles.
Tras ese éxito, la producción amplió su gira por Centroamérica y este año incluirá una fecha en Guatemala, seguida por una nueva presentación en territorio salvadoreño el 21 de agosto.
Más que un concierto, la producción busca ofrecer una experiencia que combine música, nostalgia y entretenimiento, permitiendo al público reencontrarse con las canciones que marcaron una época.
Producción de primer nivel
Los organizadores informaron que el espectáculo contará con un montaje de luces, pantallas y sonido de última generación para recrear la energía de los conciertos que hicieron famosas a estas agrupaciones.
Además, se implementarán todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar una experiencia cómoda y segura para los asistentes.
El evento es organizado por Producciones Ticketpolis, empresa dedicada a traer espectáculos internacionales a Guatemala y producir eventos de gran formato.
Boletos ya disponibles
Las entradas para Back to the 90’s ya se encuentran a la venta a través de la plataforma oficial SmartTicket.
Los precios son:
· Mesa Diamante: Q690 más cargo por servicio.
· Mesa VIP: Q390 más cargo por servicio.
Con un elenco integrado por figuras que marcaron la historia del pop latino y un repertorio lleno de clásicos, Back to the 90’s buscará convertirse en uno de los conciertos más nostálgicos del año, reuniendo a varias generaciones para cantar, bailar y recordar una época que dejó huella en la música en español.