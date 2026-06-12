Mujer Choca 10 Vehículos en Residencial: Reacción Vecinal

Una mujer que se conducía bajo efectos del alcohol provocó un caos entre los vecinos de la colonia Lomas del Guijarro, en Tegucigalpa, Honduras, ya que al intentar maniobrar su vehículo causó daños a por lo menos 13 carros que estaban parqueados en el referido residencial.
Vecinos lograron detener a la conductora y que descendiera del vechículo. La Policía Nacional confirmó que la mujer se encontraba bajo efectos de alcohol. El nivel de intoxicación de la fémina la obligó a recostarse en una acera en donde se quedó dormida.
Cámaras de vigilancia del sector residencial lograron captar el momento en el que la mujer se conducía de forma errática y entre los arrebatados avances y retrocesos sin control impactó contra más de 10 carros.
Vecinos también captaron las acciones imprudentes de la mujer al volante y el abordaje de vecinos, que intentaron detenerla.
Los daños provocados a los vehículos, que incluso estaban estacionados dentro de propiedad privada, son considerables y quedaron evidenciados en los videos que rápidamente se hicieron virales en redes sociales.