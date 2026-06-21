 Irán suspendería la negociación con EE. UU.

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Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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Mexico MEX
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South Korea SKO
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
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13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
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Switzerland SWI
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Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
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Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
72
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
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27/06 15:00 HS
England ENG
Internacionales

Irán suspendería la negociación con EE. UU. si Israel no se retira del Líbano, según un medio iraní

Israel ha cesado sus ataques contra el Líbano desde el sábado por la tarde.

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Carteles con retratos del nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí, y de su padre, el fallecido líder supremo Ali Jameneí, en Beirut, EFE/EPA/WAEL HAMZEH
Carteles con retratos del nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí, y de su padre, el fallecido líder supremo Ali Jameneí, en Beirut / FOTO: EFE/EPA/WAEL HAMZEH
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 Irán podría suspender cualquier negociación con Estados Unidos si Israel no se retira del Líbano y no cesa sus operaciones militares en el país árabe, según información difundida este domingo por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

El medio señaló, citando fuentes propias, que Irán entraría en una fase de "respuesta dura" si continúan la ocupación y los "crímenes" de Israel en el Líbano, y que en ese caso quedarían suspendidas todas las negociaciones entre Teherán y Washington.

Tasnim indicó que la República Islámica insiste en el cumplimiento del artículo 1 del memorando de entendimiento firmado entre Irán y Estados Unidos el pasado miércoles, relativo al fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, y a la garantía de la soberanía e integridad territorial libanesa.

Israel ha cesado sus ataques contra el Líbano desde el sábado por la tarde, después de que Irán anunciara un nuevo cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a los bombardeos israelíes en el país árabe.

Tropas de Israel no se retirarán 

Sin embargo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó hoy que sus tropas no se retirarán de la zona que Israel define como "zona de seguridad" en el sur del Líbano y que el Ejército israelí no tiene restricciones operativas en el área.

La delegación iraní que se encuentra en Suiza negociando con Estados Unidos, bajo la mediación de Pakistán y Catar, insistió este domingo en que las conversaciones se centran en verificar el cumplimiento del memorando por parte de Washington, especialmente en lo relativo al fin de la guerra en todos los frentes.

Por su parte, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que encabeza la delegación de su país, afirmó horas antes, durante las negociaciones, que se han registrado avances para garantizar la aplicación del alto el fuego en el Líbano.

La paz nunca es fácil, siempre requiere trabajo y disposición a ceder y recibir, pero el presidente de Estados Unidos está comprometido no solo con la paz con Irán, sino con la paz regional", dijo Vance.

Irán y EE. UU. vuelven a Suiza para negociar el fin de la guerra en Medio Oriente

JD Vance ve “grandes avances” tras las primeras horas de negociaciones con Irán en Suiza

Las delegaciones de Estados Unidos y de Irán, encabezada por el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, comenzaron sus conversaciones este domingo tras mantener reuniones separadas con los primeros ministros de Catar y Pakistán, Mohamed bin Abdulrahmán Al Thani y Shehbaz Sharif, respectivamente, como intermediarios.

Sharif expresó su esperanza de que de las negociaciones salga un documento "que promueva la paz, el progreso y la prosperidad mundial", mientras que su homólogo catarí señaló que las conversaciones "son solo el principio", por lo que las celebraciones deberán esperar "hasta que se alcance un acuerdo definitivo".

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