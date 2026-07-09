VIDEOS: Incendio en fábrica en China, julio 2026

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VIDEOS: Voraz incendio en fábrica en China deja más de 25 muertos

En el lugar había 237 trabajadores y dos transportistas externos en el momento del incendio.

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Incendio en fábrica en China, Captura de pantalla de la red social X
Incendio en fábrica en China / FOTO: Captura de pantalla de la red social X
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Al menos 28 personas murieron este jueves en un voraz incendio registrado en una fábrica de calzado de la provincia suroriental de Fujian, en China, informaron las autoridades, citadas por medios estatales.

El fuego se declaró hacia las 12.00 horas (locales), en una nave de la empresa Fujian Huiteng Shoes, situada en la ciudad de Jinjiang, según la agencia oficial Xinhua.

La agencia indicó que en el lugar había 237 trabajadores y dos transportistas externos en el momento del incendio, y que 213 personas fueron evacuadas por los efectivos de rescate.

Del total de víctimas mortales, dos fallecieron tras ser trasladadas al hospital y otras 26, que figuraban como desaparecidas, murieron en el siniestro, de acuerdo con la agencia de noticias china Xinhua.

La televisión estatal CCTV indicó que una evaluación preliminar situó el origen del fuego en un taller de la primera planta, donde había materiales de calzado acumulados en los accesos de seguridad.

Según el Ministerio de Gestión de Emergencias, los equipos locales de rescate movilizaron inicialmente 183 efectivos y 35 vehículos, mientras Xinhua informó después de que las autoridades habían desplegado a más de 500 personas para las tareas de rescate y gestión del siniestro.

CCTV informó de que, al llegar al lugar, los bomberos encontraron que el edificio de la fábrica estaba ya envuelto por las llamas, lo que dificultó las tareas de rescate.

La misma fuente señaló que varias personas quedaron atrapadas en la azotea del inmueble. Imágenes difundidas por medios locales mostraban una intensa columna de humo saliendo de la fábrica.

Según CCTV, pasadas las 16.00 hora local (08.00 GMT) las llamas visibles habían quedado extinguidas, aunque numerosos vehículos de bomberos continuaban rociando agua sobre la nave para prevenir posibles rebrotes.

Responsables detenidos

Xinhua informó, asimismo, de que el responsable de la empresa y otros cargos relacionados quedaron "bajo control de las autoridades", y de que las cuentas de la compañía fueron congeladas.

El presidente chino, Xi Jinping, había pedido durante la tarde "todos los esfuerzos" en las labores de búsqueda y rescate, así como esclarecer las causas del siniestro y depurar responsabilidades.

El Ministerio de Gestión de Emergencias y la Administración Nacional de Bomberos enviaron un grupo de trabajo conjunto al lugar para orientar las operaciones de rescate y extinción.

Vías bloqueadas

Un bombero citado por CCTV explicó que el avance hacia las plantas superiores resultó difícil porque había materiales acumulados en salidas y esquinas de las escaleras.

El efectivo, que indicó que su equipo llegó hasta la segunda planta y que otros compañeros alcanzaron la azotea, recordó a la audiencia la necesidad de retirar de inmediato cualquier objeto apilado en pasillos o escaleras y de no acumular residuos, cajas de cartón u otros materiales inflamables en las vías de evacuación.

*Con información de EFE

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