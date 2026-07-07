Controlan incendio en bodega de Villa Nueva

Por más de cuatro horas consecutivas, los cuerpos de socorro trabajaron durante la madrugada de este martes, 7 de julio, para combatir un incendio declarado en el interior de una bodega ubicada en 1ª calle y 7ª avenida, colonia Los Planes, zona 5 del municipio de Villa Nueva, Guatemala.
Los bomberos Voluntarios dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron alertas con respecto a la presencia de columnas de humo y fuego que podían observarse en el inmueble, por lo que de inmediato se trasladaron unidades contra incendios y ambulancias al lugar.
Los técnicos en urgencias médicas confirmaron que el comercio estaba siendo consumido por las llamas, por lo que se coordinaron las acciones correspondientes para darle respuesta al incidente. Fue necesaria la presencia de personal de siete compañías y la aplicación de más de 13 mil galones de agua.
Labores en área del incendio
Leandro Amado, vocero de la institución de emergencia, explicó que los equipos trabajaron desde dos puntos específicos, en los cuales se realizó entrada forzada. Las acciones oportunas permitieron controlar el fuego y evitar que continuara propagándose en el local comercial y a las áreas aledañas.
"Durante cuatro horas, Bomberos Voluntarios laboraron en el lugar. Entonces, se procedió a hacer el cierre operacional en el incendio, el cual quedó controlado en su totalidad. El comandante del incidente inició la desmovilización de todos los recursos de motobomba hacia las diferentes compañías", explicó el socorrista.
Preliminarmente se conoció que este incidente no dejó personas heridas, solo daños materiales. Parte de los productos almacenados en el inmueble, incluidos madera, solventes y pinturas, fueron consumidos. Sin embargo, no se ha brindado una cifra aproximada sobre las pérdidas.
Impacto en el tránsito
Las autoridades de tránsito de Villa Nueva informaron que debido a la atención de esta emergencia, que generó alta movilidad de unidades de cuerpos de socorro, se tuvo cierto impacto en la circulación vehicular en el sector.
"En este tramo de la conexión entre Villa Nueva y San Miguel Petapa permanece cerrado el carril derecho. Recomendamos utilizar el carril izquierdo y respetar las señales de tránsito",
expresó Dalia Santos, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito de la localidad.
Asimismo, se hizo un llamado a los usuarios del sector para tomar las precauciones necesarias y ceder el paso a los vehículos de emergencia.