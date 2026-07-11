Sube número de fallecidos tras los terremotos en Venezuela

Venezuela sumó este sábado 215 nuevos cuerpos rescatados, por lo que los muertos por el doble terremoto del 24 de junio ascienden ya a 4 mil 333, según el parte ofrecido este sábado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en una rueda de prensa.
Se trata de una de las subidas más altas de las últimas dos semanas tras los terremotos ya que las labores de desescombro y recuperación de cadáveres prosiguen en La Guaira y se han intensificado en los últimos días.
La cifra de heridos, según el balance ofrecido por Rodríguez, se mantiene en 16 mil 740, mientras que se ha atendido a 31 mil 193 pacientes en hospitales y se ha dado de alta a más del 90 %.
El número de personas sin vivienda también sigue en 17 mil 907 y la de familias atendidas en 86 mil 794, indicó el chavista en una rueda de prensa ante los medios.
El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que 18 mil 437 personas se encuentran en un total de 94 campamentos transitorios.
El balance señala que se mantiene en 856 el número de edificios afectados y en 190 el de colapsados.
El diputado afirmó que 9.766 toneladas de alimentos han sido distribuidos, así como 13.9 millones de litros de agua.
Además, sigue subiendo el número de efectivos militares y de fuerzas de seguridad desplegados (31 mil 837) y el de voluntarios registrados (30 mil 197).
Según el balance oficial, han ocurrido 1 mil 203 réplicas desde el 24 de junio, entre ellas una de baja intensidad esta misma mañana.
Venezuela dice que hay 315 cuerpos sin reconocer
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró que hay 315 cuerpos sin identificar tras el doble terremoto del 24 de junio y justificó no dar cifras de desaparecidos porque no pueden caer "en especulaciones".
Hasta el día de ayer, sin identificar, 315 personas, que no se pudo identificar porque ni fue reconocido ni al capturarle la huella dactilar (...) pudimos asociarlo a una identificación; eso es el 7 % del total de personas fallecidas", dijo Rodríguez en una rueda de prensa en Caracas.
Venezuela no ha ofrecido una cifra actualizada desde hace semanas de desaparecidos tras el doble sismo -plataformas independientes sitúan en casi 30 mil las personas aún no contactadas-, pero Rodríguez aseguró que no las están ocultando, pues desde el día después del doble terremoto dan la cifra de personas que fallecieron, que es la única certeza que tienen.