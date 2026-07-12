 Cifra de muertos por los terremotos en Venezuela aumenta

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Internacionales

Sigue aumentando el número de muertos por los terremotos en Venezuela

Según esta actualización, hay 14 nuevos refugios temporales respecto al sábado, cuando había 94.

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Fotografía de archivo de voluntarios en Caraballeda (Venezuela), EFE/ Miguel Gutiérrez
Fotografía de archivo de voluntarios en Caraballeda (Venezuela) / FOTO: EFE/ Miguel Gutiérrez
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Venezuela sumó este domingo otros 157 muertos por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, por lo que totalizan al menos 4 mil 490 fallecidos, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16.740, según el balance oficial.

El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, indicó en redes sociales que 120 mil 794 familias han sido atendidas y que hay 19 mil 583 personas en un total de 108 campamentos transitorios habilitados, principalmente, en escuelas de Caracas y los estados aledaños Miranda y La Guaira, la región más afectada.

Según esta actualización, hay 14 nuevos refugios temporales respecto al sábado, cuando había 94.

Distribución de alimentos 

El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que han sido distribuidas 9 mil 995 toneladas de alimentos y 18,5 millones de litros de agua.

Por otra parte, hay 30.535 voluntarios registrados y 31 mil 837 funcionarios de distintos organismos desplegados en el país, donde, además, ha habido 1 mil 222 réplicas desde el 24 de junio.

Cerca de 18.000 personas perdieron sus casas, pero las autoridades creen que ese número subirá a medida que avance el proceso de inspección de las edificaciones que no se desplomaron pero que sufrieron daños.

El Gobierno informó este fin de semana del comienzo de un censo biométrico para saber cuántas viviendas se necesitan, aunque ya estima que puedan ser 25 mil.

El presidente del Parlamento anunció el sábado en una conferencia de prensa que la jefa de Estado entregará las primeras 200 viviendas "la próxima semana", sin dar más detalles.

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