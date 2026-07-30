 Trump propone reemplazar camioneros indocumentados por veteranos
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Trump propone sustituir a camioneros indocumentados por veteranos

“Ya hemos retirado a más de 24 mil personas que no hablan inglés de las carreteras”, declaró Trump en la Casa Blanca.

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Donald Trump, presidente estadounidense, EFE
Donald Trump, presidente estadounidense / FOTO: EFE
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El presidente estadounidense, Donald Trump, presentó este jueves un plan para sustituir a camioneros migrantes indocumentados por veteranos del Ejército.

"Ya hemos retirado a más de 24 mil personas que no hablan inglés de las carreteras", declaró Trump en un discurso en la Casa Blanca, acompañado de altos cargos de su Administración y de la industria del transporte.

El presidente Trump, que acusó a los migrantes de ser un peligro para las carreteras, afirmó además que su Gobierno ha obligado a "cancelar más de 28 mil licencias de conducir emitidas a inmigrantes ilegales".

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Donald Trump, presidente estadounidense - EFE

El programa, bautizado como 'Freedom Haulers' (Transportistas de la Libertad), permitirá a los veteranos del Ejército con experiencia en vehículos pesados omitir ciertas pruebas para obtener licencias de conducción de camiones, mientras que el resto gozará de un proceso de evaluación acelerado.

Trump afirmó que 34 de los 50 estados del país han aceptado participar en el programa e instó al resto a sumarse cuanto antes.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el republicano ha impulsado una política migratoria de mano dura, marcada por un fuerte endurecimiento de la frontera, restricciones al asilo, redadas y deportaciones, al tiempo que describe a los indocumentados como criminales.

*Con información de EFE

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