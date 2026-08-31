Horror en Times Square: Mujer apuñala y causa caos

Una mujer fue baleada por agentes de la Policía de Nueva York luego de que presuntamente apuñalara a dos personas y confrontara a los oficiales que acudieron para detenerla en Times Square, uno de los puntos turísticos más concurridos de Manhattan.
El incidente ocurrió durante la tarde de este lunes 31 de agosto, cerca de la intersección de la calle 43 Oeste y la Séptima Avenida, una zona que habitualmente concentra a numerosos turistas y transeúntes.
De acuerdo con información proporcionada por funcionarios municipales a NBC News, la sospechosa habría atacado con un cuchillo a al menos dos personas antes de enfrentarse con los agentes que llegaron al lugar.
Las autoridades indicaron que la mujer estaba armada con al menos un cuchillo cuando los policías intentaron intervenir. Durante el procedimiento se produjo el enfrentamiento que terminó con los agentes disparándole.
Hasta el momento, las autoridades no han señalado que el ataque tenga características de un acto terrorista. La investigación permanece en desarrollo mientras los cuerpos de seguridad buscan establecer las circunstancias exactas que provocaron el incidente.
Piden a las personas a evitar el área
Tras lo ocurrido, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) pidió a la población evitar el área mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.
El caso también ha llevado a las autoridades a investigar los antecedentes de salud mental de la sospechosa, como parte de las pesquisas para determinar qué pudo haber motivado su comportamiento.
Times Square es uno de los principales puntos turísticos de Nueva York y suele registrar una alta concentración de personas, por lo que el incidente generó preocupación entre quienes se encontraban en el sector.
Las autoridades continúan recopilando información y testimonios para esclarecer lo sucedido y determinar las circunstancias de los ataques con arma blanca y del posterior enfrentamiento con los policías.