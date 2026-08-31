 Horror en Times Square: Mujer apuñala y causa caos
Internacionales

Horror en Times Square: mujer apuñala a dos personas y desata el caos (VIDEO)

Mujer apuñala a dos personas en Times Square y confronta a policías que intentaban detenerla.

Compartir:
Mujer ataca a dos personas y confronta a policías., Captura de pantalla video de X.
Mujer ataca a dos personas y confronta a policías. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Una mujer fue baleada por agentes de la Policía de Nueva York luego de que presuntamente apuñalara a dos personas y confrontara a los oficiales que acudieron para detenerla en Times Square, uno de los puntos turísticos más concurridos de Manhattan.

El incidente ocurrió durante la tarde de este lunes 31 de agosto, cerca de la intersección de la calle 43 Oeste y la Séptima Avenida, una zona que habitualmente concentra a numerosos turistas y transeúntes.

De acuerdo con información proporcionada por funcionarios municipales a NBC News, la sospechosa habría atacado con un cuchillo a al menos dos personas antes de enfrentarse con los agentes que llegaron al lugar.

Las autoridades indicaron que la mujer estaba armada con al menos un cuchillo cuando los policías intentaron intervenir. Durante el procedimiento se produjo el enfrentamiento que terminó con los agentes disparándole.

Hasta el momento, las autoridades no han señalado que el ataque tenga características de un acto terrorista. La investigación permanece en desarrollo mientras los cuerpos de seguridad buscan establecer las circunstancias exactas que provocaron el incidente.

Piden a las personas a evitar el área

Tras lo ocurrido, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) pidió a la población evitar el área mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

El caso también ha llevado a las autoridades a investigar los antecedentes de salud mental de la sospechosa, como parte de las pesquisas para determinar qué pudo haber motivado su comportamiento.

Times Square es uno de los principales puntos turísticos de Nueva York y suele registrar una alta concentración de personas, por lo que el incidente generó preocupación entre quienes se encontraban en el sector.

Las autoridades continúan recopilando información y testimonios para esclarecer lo sucedido y determinar las circunstancias de los ataques con arma blanca y del posterior enfrentamiento con los policías.

En Portada

Transportistas bloquean carreteras en rechazo al alza de los combustiblest
Nacionales

Transportistas bloquean carreteras en rechazo al alza de los combustibles

07:30 AM, Ago 31
Protestas complican tránsito en alrededores del Congresot
Nacionales

Protestas complican tránsito en alrededores del Congreso

11:45 AM, Ago 31
Cámara del Agro rechaza bloqueos y pide a las autoridades garantizar el orden públicot
Nacionales

Cámara del Agro rechaza bloqueos y pide a las autoridades garantizar el orden público

10:15 AM, Ago 31
Lionel Messi anuncia su retiro de la selección argentina: Me vacié t
Deportes

Lionel Messi anuncia su retiro de la selección argentina: "Me vacié"

09:24 AM, Ago 31
Gracias por todo: las emotivas reacciones tras el adiós de Messi a la selecciónt
Deportes

"Gracias por todo": las emotivas reacciones tras el adiós de Messi a la selección

10:23 AM, Ago 31

Temas

GuatemalaFútbolFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCCopa Centroamericanaredes socialesSeguridad vialViolenciaEstados Unidosviral
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar