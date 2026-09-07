 Respuesta del Gobierno de México al mapa de Trump
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Gobierno de México responde a mapa publicado por Trump

Sheinbaum afirmó que México “no es colonia de ningún país” frente a un mapa publicado por Trump

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa este lunes, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México), EFE/Mario Guzmán
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa este lunes, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México) / FOTO: EFE/Mario Guzmán
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que el territorio mexicano "no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero", luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, publicara una imagen con un mapa en el que México, Canadá, Groenlandia, Islandia y algunas islas de Caribe aparecen cubiertos de los colores de la bandera de EE.UU.

En el mes de la patria, reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero", escribió la mandataria en la red social X en el marco del mes de septiembre, fecha en la que se celebra la Independencia del país.

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La imagen compartida por Trump en su red social Truth Social. - Truth Social

Sheinbaum reiteró que México es un "país libre, independiente y soberano" frente a las recientes provocaciones de Trump, quien publicó en su red Truth Social dicho mapa en donde denomina el Golfo de México como el "Golfo de América" y sobrepone sobre el territorio mexicano las franjas rojas y blancas de la bandera estadounidense.

Lo anterior ocurre horas después de que el mandatario estadounidense sugiriera que el estado de Nuevo México debería denominarse "Nueva América".

La sugerencia la hizo a partir de la publicación de una fotografía del perímetro del estado con el nuevo nombre y con la palabra "México" tachada en rojo y reemplazada por "América".

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La imagen, compartida también por la Casa Blanca en X, se dio a conocer apenas días después de que Trump firmara una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario, que hace frontera entre EE.UU. y Canadá, por el de "Lago América".

La semana pasada el mandatario estadounidense también arremetió contra México, al asegurar que el país no tiene nada que ofrecer a Estados Unidos, más que "tamales picantes y tomates", al tiempo que advirtió que no interrumpiría la relación comercial con su homóloga mexicana, Sheinbaum.

En 2025, Trump utilizó una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América y recientemente sugirió que el estrecho de Ormuz, en Oriente Medio, y por donde pasa el 20 % mundial del petróleo, debería renombrarse como "estrecho de Trump".

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