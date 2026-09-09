Fiscal evita mojarse los zapatos en levantamiento de cuerpo

Un video que se hizo viral en redes sociales muestra el momento en que una fiscal del Ministerio Público (MP) de Perú pide a un agente de la Policía que la cargue para evitar mojarse los zapatos durante el levantamiento de un cadáver.
La escena quedó registrada durante las diligencias para recuperar el cuerpo de Marco Rojas, un hombre de 75 años que padecía Alzheimer y había sido reportado como desaparecido seis días antes de ser encontrado sin vida.
En la grabación se observa a la representante del MP frente a una zona inundada, mientras intenta llegar hasta el lugar donde se encontraba el cuerpo. En lugar de atravesar el tramo de agua, la fiscal solicita ayuda a uno de los policías, quien termina cargándola sobre su espalda para que pueda cruzar sin mojarse los pies.
El hecho llamó la atención debido a que los agentes que participaban en el procedimiento, incluido el policía que cargó a la funcionaria, se habían quitado los zapatos y cruzaron descalzos por el pequeño canal de agua para llegar hasta el cadáver.
Familiares del fallecido indignados por el actuar de la fiscal
El cuerpo de Rojas fue localizado en un charco situado detrás del condominio Centenario. Sus familiares se encontraban en el lugar durante el procedimiento y expresaron su indignación por la actuación de la representante del Ministerio Público.
De acuerdo con información publicada por el diario La República de Perú, el tramo que debía atravesar la fiscal podía recorrerse sin mayores dificultades y no representaba un riesgo significativo para su seguridad.
Las imágenes fueron difundidas por medios de comunicación y usuarios de redes sociales, donde rápidamente generaron críticas hacia la fiscal. El caso ha llamado especialmente la atención por la escena registrada durante una diligencia relacionada con la muerte de un adulto mayor que llevaba varios días desaparecido.