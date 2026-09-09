 Lluvia de estrellas Epsilon Perseidas: fechas y consejos para verlas
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Lluvia de estrellas Épsilon Perseidas: ¿Cómo verla y cuándo alcanza su apogeo?

Esta modesta lluvia de meteoros contará con cielos especialmente oscuros debido a la proximidad de la Luna nueva.

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Lluvia de estrellas, Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Lluvia de estrellas / FOTO: Imagen con fines ilustrativos | pixabay
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Buenas noticias para los aficionados a la astronomía, que en septiembre podrán disfrutar de un llamativo espectáculo celeste: el apogeo de la modesta lluvia de estrellas Épsilon Perseidas.  

De acuerdo con los pronósticos de la American Meteor Society (AMS, por sus siglas en inglés), la actividad de esta corriente se concentra durante la primera mitad del mes en curso y este año alcanzará su punto máximo el 9 de septiembre. La International Meteor Organization también sitúa el máximo en torno al 9 de septiembre, con condiciones favorables para su observación durante la noche del 9 al 10.

¿Cómo observar las Épsilon Perseidas?

A diferencia de las famosas Perseidas de agosto, las Épsilon Perseidas no producen una gran cantidad de meteoros. La AMS estima que, durante el máximo, un observador del hemisferio norte puede esperar aproximadamente un meteoro por hora en condiciones adecuadas; en el hemisferio sur la actividad esperada es todavía menor

Las Épsilon Perseidas son más apropiadas para observadores pacientes y aficionados interesados en identificar lluvias menores que para quienes esperan una auténtica "lluvia" de estrellas.

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Lluvia de estrellas - Imagen con fines ilustrativos | pixabay

La AMS señala que el momento más favorable se produce durante la última hora antes del amanecer, cuando el radiante se encuentra mejor situado en el cielo para los observadores del hemisferio norte.

Uno de los elementos más interesantes de 2026 será la situación de la Luna. El máximo de las Épsilon Perseidas se producirá pocos días antes de la Luna nueva del 11 de septiembre, por lo que la iluminación lunar será reducida durante las noches cercanas al máximo.

Para apreciar de este fenómeno tampoco se requiere de telescopio. De hecho, para observar meteoros resulta más útil disponer de un campo de visión amplio que utilizar instrumentos que reduzcan la zona visible del cielo.

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