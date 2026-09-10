 Trágico cumpleaños: madre e hijo pierden la vida en fiesta
Internacionales

Una fiesta de cumpleaños terminó de forma fatal para una madre y su hijo

La tragedia que ocurrió en medio de una fiesta de cumpleaños.

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Explosión durante fiesta de cumpleaños deja dos muertos y tres heridos en Estados Unidos., Captura de pantalla video de Youtube.
Explosión durante fiesta de cumpleaños deja dos muertos y tres heridos en Estados Unidos. / FOTO: Captura de pantalla video de Youtube.
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Lo que era una celebración de cumpleaños terminó en tragedia cuando una vivienda explotó de manera repentina durante una reunión familiar en Granville, Vermont, Estados Unidos.

El estruendo ocurrió alrededor de las 19:45 horas del sábado 5 de septiembre y tomó por sorpresa a los vecinos, quienes inicialmente no imaginaron que se trataba de una explosión dentro de una casa.

Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, encontraron a varias personas heridas. Un hombre de 20 años murió en el sitio debido a las lesiones provocadas por el estallido, mientras que una mujer fue trasladada de emergencia al Centro Médico Gifford, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Las víctimas fueron identificadas como Liam O'Sullivan, de 20 años, y su madre, Sarah O'Sullivan, de 46, según la Oficina del Médico Forense Jefe en Burlington.

Además, otras tres personas adultas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales. Dos de ellas sufrieron lesiones leves, mientras que una tercera víctima, identificada como Sheila Hammond, de 69 años, permanece hospitalizada en estado crítico y recibe atención médica fuera de Vermont.

Una fuga de propano dentro de la vivienda 

El estallido también sorprendió a los residentes de la zona. Brenda Buker, una vecina, relató que escuchó un fuerte estruendo que incluso hizo que objetos se desprendieran dentro de su vivienda.

La intensidad de la explosión llevó inicialmente a algunos vecinos a pensar que el ruido podía estar relacionado con los fuegos artificiales que se habían escuchado momentos antes. No fue sino hasta la mañana siguiente que varios residentes conocieron la magnitud de lo ocurrido.

La investigación realizada por la Unidad de Investigación de Incendios y Explosiones del Departamento de Seguridad Pública determinó posteriormente la causa del siniestro: una fuga de propano dentro de la vivienda ubicada en Connecticut Trail.

Las autoridades clasificaron el hecho como un accidente. Sin embargo, la explosión dejó como saldo la muerte de una madre y su hijo y varias personas heridas, convirtiendo una celebración familiar en una tragedia.

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