 Primeras fotos del papa León XIV tras su operación
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Difunden primeras fotos del papa León XIV tras su operación

En su cuarto día ingresado, el papa León XIV muestra una “mejoría constante” y ya ha recobrado una “completa autonomía”, según un boletín de sus médicos.

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Papa León XIV, EFE
Papa León XIV / FOTO: EFE
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El Vaticano publicó este viernes las primeras fotos del papa León XIV tras su operación de pulmón, oficiando misa junto a su secretario personal, Edgar Rimaycuna, en el hospital romano donde continúa ingresado.

Las dos fotografías, que muestran al Papa con un aparente buen aspecto, fueron tomadas este mediodía de viernes, en la sala habilitada en la décima planta del hospital Gemelli, de Roma, para acoger al pontífice durante su convalecencia, ya que el apartamento privado que posee el Vaticano está en obras.

En las fotos se ve al papa León XIV con paramentos verdes y su solideo blanco oficiar misa junto a su secretario peruano.

En la misa estuvieron presentes personal médico y de enfermería del hospital, "en ese momento se encontraba libre de servicio", según ha precisado el Vaticano. Y también asistieron miembros del Cuerpo de la Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Durante su homilía, el Papa ha agradecido a todo el personal del Gemelli, médicos, enfermeros y auxiliares, "por la labor que realizan cada día cuidando a los enfermos y atendiendo su fragilidad, y, de manera especial, por todo lo que han hecho y siguen haciendo por él", según el Vaticano.

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Primeras fotos del papa León XIV tras su operación - EFE

El pontífice se sometió el 13 de octubre por la tarde a una operación en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía vídeoasistida, una técnica "radical" para extraer el tejido canceroso.

En su cuarto día ingresado, León XIV muestra una "mejoría constante" y ya ha recobrado una "completa autonomía", según el último boletín de sus médicos.

Y mientras continúa la recuperación del Papa, la oficina de prensa del Vaticano ha publicado este viernes la lista de periodistas autorizados para viajar en el vuelo papal de la visita apostólica a Uruguay, Argentina y Perú programado del 6 al 17 de noviembre.

La publicación de ese listado no supone, sin embargo, una confirmación oficial del viaje papal, ya que responde a una mera cuestión logística de la oficina de prensa del Vaticano.

*Con información de EFE

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