 Papa León XIV concelebra misa en el hospital Gemelli
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Papa León XIV concelebra misa en el hospital Gemelli

El Papa fue sometido el martes por la tarde a una intervención quirúrgica en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho, mediante una técnica de cirugía videoasistida.

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Papa León XIV oficia misa en la basílica de San Pedro, EFE
Papa León XIV oficia misa en la basílica de San Pedro / FOTO: EFE
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El papa León XIV concelebró este miércoles una misa en una sala de la décima planta del Policlínico Gemelli, de Roma, donde permanece ingresado tras ser operado el martes de un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón, según informaron fuentes vaticanas.

El Papa fue sometido el martes por la tarde a una intervención quirúrgica en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida.

Durante su convalecencia, el papa León XIV permanece en la décima planta del hospital, pero no en el apartamento que habitualmente se reserva a los papas durante sus hospitalizaciones, ya que este se encuentra en obras de reestructuración.

Por este motivo, la misa se celebró en una sala habilitada para la ocasión, dado que la capilla que se utiliza habitualmente para las celebraciones religiosas de los pontífices durante sus estancias en el Gemelli también se encuentra en una zona afectada por las obras.

El Vaticano prevé que el Papa permanezca ingresado durante aproximadamente una semana y ha cancelado sus compromisos oficiales hasta el próximo 20 de octubre, aunque la duración de la hospitalización dependerá de su evolución clínica.

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Papa León XIV saludando - EFE

Según el último parte médico difundido este miércoles por la Santa Sede, León XIV presenta una evolución posoperatoria normal y que los análisis de sangre y la radiografía de tórax que le han hecho hoy arrojan valores "dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada".

El Papa ha comenzado a caminar, ha realizado fisioterapia respiratoria y ha retomado su alimentación habitual, con el desayuno y el almuerzo, según la misma fuente.

Por el momento, los partes médicos no hacen referencia a próximos tratamientos y queda por conocer los resultados de los análisis moleculares de los tejidos y de los ganglios linfáticos recuperados en la intervención, para posibles tratamientos.

*Con información de EFE

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