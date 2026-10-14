Controversia por escena de terror sobre el Papa León XIV

Una película mexicana de terror estrenada en 2017 se ha convertido en el centro de una polémica que involucra al papa León XIV. La controversia surgió por una escena en la que se anuncia la muerte de un pontífice con ese mismo nombre, ocho años antes de que Robert Francis Prevost fuera elegido líder de la Iglesia Católica.
Lo que inicialmente parecía una coincidencia cinematográfica ha despertado nuevas especulaciones debido a que la película también menciona que el personaje había permanecido hospitalizado antes de su fallecimiento.
El fragmento pertenece a la cinta El habitante, dirigida por el uruguayo Guillermo Amoedo, y ha vuelto a circular este miércoles 14 de octubre de 2026, después de que el Vaticano confirmara que León XIV fue sometido a una operación por cáncer de pulmón.
La escena ha generado inquietud entre algunos internautas, quienes se preguntan cómo una producción realizada años antes de la elección del actual pontífice pudo utilizar exactamente su nombre y presentar una situación relacionada con una hospitalización.
No obstante, existe una diferencia fundamental: el papa León XIV no ha fallecido. La Santa Sede confirmó que continúa recuperándose de su intervención quirúrgica.
La escena que desató la polémica
La secuencia aparece aproximadamente en el minuto tres de El habitante, antes de que se desarrolle la trama principal.
En una televisión ubicada dentro de una habitación se observa un noticiero que interrumpe su programación para comunicar el supuesto fallecimiento del papa León XIV.
En la parte inferior de la pantalla aparece un cintillo con el mensaje: Falleció el papa León XIV.
El presentador informa que un monseñor ha comunicado la muerte del pontífice ante una multitud reunida en la plaza de San Pedro, en el Vaticano.
Según el relato ficticio, el líder religioso había sido hospitalizado durante la semana anterior y posteriormente falleció debido a una septicemia y un colapso cardiopulmonar irreversible.
El noticiero también anuncia que los cardenales deberán organizar un nuevo cónclave para elegir al siguiente papa.
La escena, que forma parte de una historia sobrenatural, ha cobrado una relevancia inesperada por las circunstancias que actualmente rodean al pontífice.
¿Cómo conocían el nombre León XIV desde 2017?
Esta es una de las preguntas que más ha llamado la atención de los espectadores.
Cuando El habitante se presentó en el Festival de Sitges de 2017, el líder de la Iglesia católica era el papa Francisco.
En aquel momento, Robert Francis Prevost todavía no había sido elegido pontífice y no existía ningún papa que utilizara el nombre León XIV.
Fue hasta mayo de 2025 cuando Prevost fue elegido sucesor de Francisco y adoptó esa denominación.
Sin embargo, el nombre ya aparecía en el guion de la película, escrito aproximadamente diez años antes.
La coincidencia comenzó a generar comentarios en redes sociales desde la elección de León XIV, pero ha cobrado nueva fuerza después de conocerse su reciente diagnóstico médico.
¿Qué relación tiene la enfermedad del papa con la película?
La nueva controversia surgió después de que el Vaticano anunciara que León XIV debía someterse a una intervención quirúrgica para retirar un nódulo pulmonar.
El martes 13 de octubre, el pontífice fue operado en el Policlínico Gemelli de Roma, donde los médicos confirmaron que padecía un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer.
La intervención concluyó sin complicaciones y el papa permanece hospitalizado mientras continúa su recuperación.
Esta situación provocó que algunos usuarios relacionaran su estado de salud con la escena de El habitante, debido a que el personaje ficticio también había sido ingresado en un hospital.
Sin embargo, las enfermedades no coinciden. En la película se menciona una septicemia, una complicación grave asociada con una infección, y un colapso cardiopulmonar irreversible.
En la vida real, León XIV fue diagnosticado con un tumor maligno pulmonar que ya fue intervenido quirúrgicamente.
Por lo tanto, la producción no describe el diagnóstico médico del pontífice ni existe evidencia de que haya anticipado su enfermedad.
El director de la película responde a las teorías
Ante las especulaciones, Guillermo Amoedo explicó cómo surgió la decisión de utilizar el nombre León XIV en su película.
El director reveló en declaraciones al diario argentino Clarín que eligió esa denominación cuando escribió el guion en 2015.
Durante el proceso creativo investigó diferentes referencias religiosas, incluidas profecías atribuidas a San Malaquías y Santa Hildegarda de Bingen.
También consultó teorías apócrifas y antecedentes históricos relacionados con los antipapas. A partir de esos elementos decidió incorporar el nombre León XIV a la historia.
Amoedo explicó que la coincidencia comenzó a generar reacciones después de la elección del pontífice en mayo de 2025.
El cineasta relató que recibió numerosos mensajes y videos compartidos en TikTok e Instagram, además de comentarios de personas que lo acusaban de formar parte de una conspiración.
Sus declaraciones indican que el nombre fue una elección creativa basada en referencias religiosas y no una predicción documentada sobre el futuro de la Iglesia católica.
¿De qué trata El habitante y dónde verla?
El habitante es una película mexicana de terror y suspenso dirigida por Guillermo Amoedo, presentada en 2017 y estrenada comercialmente en México en junio de 2018.
La historia sigue a tres hermanas que ingresan a la residencia de un senador corrupto con la intención de robar dinero.
Sin embargo, durante el asalto descubren a una joven encerrada en el sótano de la vivienda.
Lo que inicialmente parece ser un caso de secuestro se transforma en una historia relacionada con exorcismos, posesiones demoníacas y secretos familiares.
La producción cuenta con las actuaciones de María Evoli, Vanesa Restrepo, Carla Adell y otros integrantes del elenco.
Actualmente, la película puede encontrarse en Netflix en Guatemala, donde también aparece la escena que ha generado controversia.