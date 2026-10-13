Roma y Real Madrid vuelven a verse las caras en Champions

Roma y Real Madrid se reencuentran en el Olimpico en una noche cargada de historia europea y de un reencuentro especial. El miércoles 14 de octubre de 2026, a las 13:00 (de Guatemala), el Estadio Olímpico será escenario de la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League 2026/27. El partido enfrenta a la Roma de Gian Piero Gasperini, que regresa a la máxima competición europea tras varios años de ausencia, con un Real Madrid dirigido por José Mourinho, quien vuelve al escenario donde dirigió a los giallorossi entre 2021 y 2024 y conquistó la Conference League. El duelo combina el peso histórico de los Blancos con la ambición de un equipo romano que llega invicto en la temporada.
El historial europeo favorece claramente al Real Madrid. En 12 enfrentamientos oficiales, todos disputados en la Champions League entre 2001 y 2018, los merengues acumulan ocho victorias, la Roma tres y hay un solo empate, con un marcador global de 24 goles a 9. La última vez que se vieron las caras fue en la fase de grupos de la temporada 2018/19: el Madrid venció 3-0 en el Bernabéu y luego 0-2 en el Olimpico, con goles de Gareth Bale en ambos partidos. Antes de eso, en los octavos de final de 2015/16, el conjunto blanco se impuso en ambos encuentros por 2-0. Sin embargo, la página más recordada por la afición romanista es la de los octavos de 2007/08, cuando la Roma de Luciano Spalletti eliminó al Madrid de Bernd Schuster. Tras un 2-1 en el Olimpico (goles de David Pizarro y Mancini tras el adelanto de Raúl), los italianos ganaron también en el Bernabéu por 2-1 (Taddei y Vučinić, con Pepe expulsado), clasificándose con un global de 4-2. Aquella fue la única eliminatoria en la que la Roma superó a los blancos.
¿Cómo llegan Roma y Real Madrid a este partido?
La Roma llega a este partido con un arranque de temporada sólido bajo el mando de Gasperini. En Serie A suma 14 puntos en seis jornadas (cuatro victorias y dos empates), se sitúa en la tercera plaza y mantiene una de las defensas más fiables del campeonato. En Champions empató 1-1 en Fenerbahçe en la primera jornada. Donyell Malen, uno de los goleadores del equipo, estará disponible tras confirmarse que su expulsión ante el Como solo le supone una jornada de sanción en liga.
El Real Madrid, por su parte, atraviesa una fase más irregular en su segundo ciclo con Mourinho. Tras el 2-1 ante el Inter en la jornada inaugural europea, en LaLiga ocupa la cuarta posición con 18 puntos (seis victorias y dos derrotas, ante Betis y Atlético), a seis del líder Barcelona. Llegan con bajas importantes: Éder Militão, Ferland Mendy, Rodrygo y Raúl Asencio están lesionados, aunque Dean Huijsen, que pasó un periodo cedido en la Roma, sí está disponible.
El contexto añade un matiz emocional. Mourinho regresa al Olimpico como visitante después de haber forjado una de las etapas más exitosas recientes del club. Gasperini, por su parte, ha construido un equipo competitivo, organizado y difícil de batir en casa en competición europea. El Madrid llega con la superioridad individual de jugadores como Kylian Mbappé, Vinícius Jr. y Jude Bellingham, y con un historial reciente muy favorable ante equipos italianos. La Roma confía en el factor local, en la solidez defensiva y en el talento de Paulo Dybala y Malen para complicar a un rival que, pese a las bajas, sigue siendo uno de los grandes favoritos del torneo. Será un partido de alta intensidad en el que la experiencia europea de los blancos se medirá con la ambición y el orden de un equipo romano que busca confirmar su crecimiento en la élite continental.