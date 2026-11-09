 Casa Blanca activó protocolo de seguridad: ¿qué sucedió?
Internacionales

Casa Blanca activó protocolo de seguridad: ¿qué sucedió?

El presidente Donald Trump, mantiene a miembros de la Guardia Nacional desplegados en Washington desde 2025, con el objetivo de apoyar a las fuerzas de seguridad locales.

Compartir:
Casa Blanca, EFE
Casa Blanca / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Servicio Secreto presidencial estadounidense activó este lunes 9 de noviembre un protocolo de seguridad en la Casa Blanca después de que un vehículo se estrelló en el perímetro exterior del recinto.

El Servicio Secreto indicó a periodistas presentes en el exterior de la Casa Blanca que se resguardaran en la sala de prensa en torno a las 10:02 horas (locales) poco después de que el vehículo se estrellara contra un panel de información en el parque Lafayette, que se encuentra al norte de la residencia presidencial.

En un video compartido por Martin Austermuhle, reportero del medio digital The Washington Sun, se observa el vehículo que se estrelló rodeado por agentes de la Policía Metropolitana de Washington y efectivos de la Guardia Nacional.

A continuación, los agentes abren la puerta del conductor del vehículo y extraen a la fuerza a un hombre que es reducido por varios efectivos tras un forcejeo.

A las 10:40 horas (locales) el vehículo aún no había sido retirado del lugar y estaba siendo escoltado por miembros de la Guardia Nacional, a los que el presidente estadounidense, Donald Trump, mantiene desplegados en Washington desde 2025 con el objetivo de apoyar a las fuerzas de seguridad locales.

Trump ha sido blanco de varios intentos de asesinato, entre ellos un episodio durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca del pasado 25 de abril, cuando un hombre armado se saltó parte del dispositivo de seguridad y obligó a evacuar al presidente; a la primera dama, Melania Trump, y a los miembros del Gabinete presentes en el evento.

*Con información de EFE

En Portada

José Antonio López Leonardo es nombrado ministro de Agriculturat
Nacionales

José Antonio López Leonardo es nombrado ministro de Agricultura

02:48 PM, Nov 09
Presidente Arévalo retoma agenda en el país tras volver de Españat
Nacionales

Presidente Arévalo retoma agenda en el país tras volver de España

12:42 PM, Nov 09
El arbitraje guatemalteco tendrá presencia en la Liga de Nacionest
Deportes

El arbitraje guatemalteco tendrá presencia en la Liga de Naciones

12:37 PM, Nov 09
Elevan a Mayor Riesgo el caso de los ataques armados en Huité, Zacapat
Nacionales

Elevan a Mayor Riesgo el caso de los ataques armados en Huité, Zacapa

01:09 PM, Nov 09
Cooptación del Estado: audiencia de Baldetti se retrasa al no concretarse su trasladot
Nacionales

Cooptación del Estado: audiencia de Baldetti se retrasa al no concretarse su traslado

11:05 AM, Nov 09

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbol#liganacionalPNCViolenciaReal MadridSeguridad#LaLiga65VueltaAtaque armado
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar