Los virus mentales más dañinos - Emisoras Unidas

Los virus mentales al igual que los virus que normalmente nos atacan y nos enferman, son verdaderos invasores de nuestros procesos mentales y afectan nuestros estados emocionales pudiendo en algunos casos, también enfermarnos. Lo más curioso de estos invasores no deseados, es que en la mayoría de los casos y al igual que los virus corrientes, son tremendamente contagiosos.

A continuación detallo diez de los más comunes virus mentales que pueden estar presente en nosotros. Si a propósito de esta lista detectas que eres víctima de alguno de ellos, te recomiendo iniciar de inmediato un tratamiento mental que aplaque el efecto de estos virus y finalmente los elimine.

1) Quedarse literalmente “pegado” en el pasado. El virus se manifiesta a través de la reiteración de imágenes en tu mente que literalmente te instalan en alguna situación desagradable del pasado y te gatillan las mismas emociones que la situación original.

2) Ponerse celoso por el éxito de los demás. El virus se manifiesta con una emoción de envidia y celos frente a la noticia de que a alguien le está yendo de maravillas.

3) Adelantarse al futuro instalando en nuestra mente imágenes desastrosas. Este virus nos entrampa en el miedo al permanecer en la mente con imágenes de situaciones no deseadas del futuro. Es un sufrimiento inútil.

4) Concentrarme en mis debilidades más que en mis fortalezas. Este virus atenta directamente contra nuestra autoestima y nos hace sentir disminuidos y a la vez depresivos.

5) Actuar en la vida y tomar decisiones para agradar a los demás. Nuestras carencias afectivas suelen hacernos necesitar desesperadamente del afecto del resto y por temor a perder ese afecto, nuestros actos y decisiones los realizamos para agradar al resto.

6) Sentir que la gente está en deuda con nosotros. Este virus nos puede llevar a sentir que la gente debe acudir a nuestro auxilio cada vez que lo necesitamos. Creemos que es una obligación del resto el estar a nuestra disposición.

7) No hacernos cargo de nuestros resultados. Hay personas que tienen el virus de la irresponsabilidad y el victimismo. Este virus nos hace pensar y sentir que las cosas nos pasan y que no tenemos control sobre nuestra vida. No nos hacemos responsables por nuestros resultados y culpamos de nuestros devenires a la suerte.

8) Soñar sin tomar acción. Este es un virus muy dañino que nos paraliza frente a nuestros sueños y objetivos. Nos transformamos en expertos diseñadores de nuestras vidas pero no tomamos acción y por supuesto, no logramos lo que nos proponemos.

9) Rechazar la ayuda de otros. Este virus puede instalarnos en una situación de soberbia o de superhéroe. Solicitar ayuda es signo de madurez y de sensatez. Todos necesitamos de los demás para el logro de nuestros propósitos.

10) Tomar los resultados no deseados como fracasos. Un resultado no deseado es sólo eso; un resultado producto de algo que hiciste o no hiciste y por lo tanto, es una poderosa instancia de aprendizaje.

