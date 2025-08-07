SISTASA inaugura el showroom de pantallas LED más grande de Centroamérica

SISTASA, una de las empresas más destacadas en soluciones audiovisuales y tecnología LED de América Latina, inauguró la noche de este jueves 7 de agosto, su nuevo showroom en Guatemala, que se posiciona como el showroom de pantallas LED más grande y avanzado de Centroamérica.
La nueva instalación de SISTASA ofrece a sus visitantes la oportunidad de interactuar con una extensa variedad de aplicaciones tecnológicas en entornos reales. Desde pantallas de gran formato ideales para publicidad exterior, hasta soluciones adaptadas para distintos entornos como centros comerciales, salas corporativas, iglesias y eventos especiales.
Este showroom no solo muestra productos, sino que también busca inspirar y demostrar el potencial de la tecnología LED en acción.
El showroom de SISTASA se ha diseñado como un centro de experiencias, donde clientes, socios y profesionales del sector pueden observar, interactuar y proyectar sus ideas con el apoyo de un equipo técnico altamente capacitado. Cada pantalla instalada forma parte de un entorno funcional, permitiendo a los visitantes comparar tecnologías, evaluar resoluciones, probar controladores y observar el impacto real de los productos en diferentes escenarios de uso.
Además, este espacio también se plantea como una herramienta colaborativa, que puede ser utilizada por los clientes de SISTASA para reuniones, presentaciones, lanzamientos de marca, capacitaciones y eventos corporativos. Así, se convierte en una extensión activa de sus propias estrategias de comunicación y marketing, lo que subraya el compromiso de la empresa con el crecimiento de sus aliados.
En la ceremonia de inauguración, asistió una representante de Unilumin y Lampro, fabricantes de pantallas LED reconocidos a nivel mundial. La presencia de esta representante reafirma el apoyo directo hacia SISTASA y el compromiso de ambas marcas por consolidar una relación comercial fructífera, beneficiando el crecimiento conjunto en la región.
Compromiso con la calidad y la innovación
Con la apertura de este showroom, SISTASA reitera su compromiso de ofrecer no solo productos de alta calidad, sino también espacios de valor, servicio personalizado y experiencias inmersivas.
La empresa busca fortalecer el ecosistema tecnológico de la región y contribuir al desarrollo de sus clientes mediante la integración de tecnología y creatividad en cada proyecto.
Este showroom representa el inicio de una nueva etapa para la compañía, orientada a integrar distintos elementos que garanticen la excelencia en sus iniciativas.
Con esta estrategia, SISTASA no solo se posiciona como un referente en tecnología LED, sino que también busca empoderar a sus clientes a través de una oferta completa y versátil que respalde sus actividades comerciales y promueva la innovación.
Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital