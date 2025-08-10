Covial atiende emergencia por agujero en ruta CA-13

La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) informó que, tras registrarse un enorme agujero en el kilómetro 281 de la ruta CA-13, personal especializado inició de inmediato las labores de rehabilitación para mitigar el daño y restablecer la circulación en esta importante vía que conecta Izabal con Petén.
Estamos por finalizar la atención de emergencia en km 281, CA-13, entre Izabal y Petén. En breve se habilitará el paso. Los trabajos son para rehabilitar el paso de inmediato, sin embargo, se hará una evaluación completa para la atención debida", explicó Covial.
La emergencia fue causada por el colapso de una tubería ubicada al costado de la carretera, lo que generó un socavamiento que afectó más de un carril en la parte inferior de la ruta, en el sector conocido como La Cooperativa, Río Dulce, Izabal.
Agujero provocó accidentes en la ruta
El daño ha provocado al menos dos accidentes de tránsito durante la noche y madrugada del domingo, situación que ha complicado el tránsito, especialmente para el transporte pesado, que se ha visto imposibilitado de circular por la zona afectada.
Por esta razón, las autoridades recomendaron a los conductores y usuarios que se dirigen hacia Petén o a la capital utilizar la ruta alterna vía Cobán, para evitar riesgos y garantizar un viaje seguro.
Las acciones de Covial buscan atender con urgencia la situación, aunque las labores de rehabilitación podrían tomar varios días debido a la magnitud del socavamiento.
El incidente resalta la importancia del mantenimiento y monitoreo constante de las infraestructuras viales para evitar emergencias que pongan en riesgo la seguridad de los usuarios y afecten la conectividad regional.