 Covial atiende emergencia por agujero en ruta CA-13
Nacionales

Covial repara de emergencia tramo dañado en ruta CA-13 entre Izabal y Petén

La emergencia fue causada por el colapso de una tubería ubicada al costado de la carretera.

Compartir:
Emergencia en carretera, COVIAL
Emergencia en carretera / FOTO: COVIAL

La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) informó que, tras registrarse un enorme agujero en el kilómetro 281 de la ruta CA-13, personal especializado inició de inmediato las labores de rehabilitación para mitigar el daño y restablecer la circulación en esta importante vía que conecta Izabal con Petén.

Estamos por finalizar la atención de emergencia en km 281, CA-13, entre Izabal y Petén. En breve se habilitará el paso. Los trabajos son para rehabilitar el paso de inmediato, sin embargo, se hará una evaluación completa para la atención debida", explicó Covial.

La emergencia fue causada por el colapso de una tubería ubicada al costado de la carretera, lo que generó un socavamiento que afectó más de un carril en la parte inferior de la ruta, en el sector conocido como La Cooperativa, Río Dulce, Izabal.

Agujero provocó accidentes en la ruta 

El daño ha provocado al menos dos accidentes de tránsito durante la noche y madrugada del domingo, situación que ha complicado el tránsito, especialmente para el transporte pesado, que se ha visto imposibilitado de circular por la zona afectada.

Por esta razón, las autoridades recomendaron a los conductores y usuarios que se dirigen hacia Petén o a la capital utilizar la ruta alterna vía Cobán, para evitar riesgos y garantizar un viaje seguro.

Las acciones de Covial buscan atender con urgencia la situación, aunque las labores de rehabilitación podrían tomar varios días debido a la magnitud del socavamiento.

El incidente resalta la importancia del mantenimiento y monitoreo constante de las infraestructuras viales para evitar emergencias que pongan en riesgo la seguridad de los usuarios y afecten la conectividad regional.

En Portada

Covial repara de emergencia tramo dañado en ruta CA-13 entre Izabal y Petént
Nacionales

Covial repara de emergencia tramo dañado en ruta CA-13 entre Izabal y Petén

12:31 PM, Ago 10
Municipal recibirá a Comunicaciones con casa llena t
Deportes

Municipal recibirá a Comunicaciones con casa llena

12:36 PM, Ago 10
Ángela Aguilar fue captada disfrutando del concierto de Christian Nodal en Guatemalat
Farándula

Ángela Aguilar fue captada disfrutando del concierto de Christian Nodal en Guatemala

10:41 AM, Ago 10
Luis Grijalva logra su boleto al Campeonato Mundial de Atletismot
Deportes

Luis Grijalva logra su boleto al Campeonato Mundial de Atletismo

07:02 AM, Ago 10

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFutbol GuatemaltecoSismosredes socialesCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos