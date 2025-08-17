 Aumenta la demanda de vehículos en la carretera al Pacífico
Aumenta la demanda de vehículos en la carretera al Pacífico

Autoridades viales afirmaron que trabajaron para ordenar el transporte y dar asistencia vial a quienes sufrieron desperfectos mecánicos.

Las autoridades viales trabajaron en el sector para agilizar el paso vehicular., PMT de Villa Nueva.
Las autoridades viales trabajaron en el sector para agilizar el paso vehicular. / FOTO: PMT de Villa Nueva.

Autoridades viales del municipio de Villa Nueva reportaron un incremento de vehículos en la carretera al Pacífico, específicamente en el sentido hacia la Ciudad de Guatemala, por el retorno de viajeros a las costas del Pacífico. En ese contexto, la vocera de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT), Dalia Santos, informó que se encuentran listos para dar asistencia a los vehículos que así lo requieran.

Santos precisó que durante la jornada estarán trabajando en imponer orden en la ruta, especialmente en las unidades del transporte de pasajeros. En ese sentido, pidió al resto de usuarios de la vía que calculen bien la cantidad de combustible en sus vehículos, para que puedan completar su trayecto.

La comunicadora precisó que, de esa manera, se evitará que existan obstáculos en el trayecto de la ruta al Pacífico y dentro del casco urbano del municipio de Villa Nueva. Cabe resaltar que la alta demanda de vehículos en esta arteria obedece al descanso largo que gozaron muchos trabajadores, quienes descansaron un día extra, gracias al feriado del 15 de agosto.

Santos señaló que dentro del casco urbano también se desarrollan actividades religiosas y culturales, como una caminata que avanzó por el centro del municipio y un cortejo procesional que concentró a miles de fieles católicos.

Para todos los eventos, Santos pidió a los choferes que tengan cuidado y sigan las instrucciones de las autoridades de tránsito. Además pidió respetar los límites de velocidad y obedecer las señales de tránsito para evitar accidentes que puedan afectar a los peatones y al resto de usuarios de la ruta.

