 PMT de Villa Nueva conmemora el Día Mundial del Peatón
Nacionales

PMT de Villa Nueva conmemora el Día Mundial del Peatón

La PMT de Villa Nueva anunció varias actividades como parte de la conmemoración del Día del Peatón.

Compartir:
Autoridades hicieron un llamado para usar correctamente las pasarelas y los pasos de cebra., Pixabay
Autoridades hicieron un llamado para usar correctamente las pasarelas y los pasos de cebra. / FOTO: Pixabay

La vocera de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT), Dalia Santos, recordó que este domingo 17 de agosto de 2025 se conmemora el Día Mundial del Peatón, por lo que anunció diversas actividades en su municipio. La comunicadora explicó que las acciones que realizan hoy por parte de la PMT tienen el objetivo de sensibilizar al peatón acerca del uso de las zonas de seguridad.

En ese sentido, la portavoz hizo un llamado para que los usuarios de la vía, que van a pie, usen las pasarelas y no pasen debajo de ellas. Asimismo, pidió a quienes caminan en los cascos urbanos que utilicen los pasos de cebra para poder atravesar la vía pública de manera segura.

Santos citó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) citando que fue ese ente el que estableció la fecha que se conmemora hoy, para recordar el primer accidente de tránsito en el que una persona que caminaba por la calle fue atropellada. Según los registros históricos. Este evento ocurrió en 1897 y desde entonces esta fecha sirve para reflexionar acerca de la seguridad vial.

Llamado a los choferes

De la misma manera, Santos hizo un llamado a los conductores de vehículos motorizados para que "tomen en cuenta que los peatones tienen prioridad de paso ante los vehículos".

Es sumamente importante que los conductores conozcan las señales de tránsito, porque delimitan las zonas de seguridad", subrayó Dalia Santos.

En ese contexto, Santos hizo un llamado a disminuir la velocidad al circular cerca de establecimientos educativos y también pidió ceder el paso a los estudiantes. Asimismo, destacó que es importante detenerse ante las personas de la tercera edad, para que puedan caminar con seguridad, porque son la parte de la población más vulnerable.

Distintos organismos de Estado de diferentes países hicieron mención de esta conmemoración. En ese contexto, el Viceministerio de Transporte de El Salvador citó que "el primer paso peatonal fue implementado en Reino Unido, en el año de 1949".

Video: Agresión a mujer queda grabada y causa indignación

Vecinos captaron el momento en el que un hombre, posiblemente afectado por drogas, agredía a una mujer dentro de un vehículo.

En Portada

Celebran el Día de la Bandera con homenaje en la zona 1t
Nacionales

Celebran el Día de la Bandera con homenaje en la zona 1

11:56 AM, Ago 17
Muere reconocido actor estrella de Supermant
Farándula

Muere reconocido actor estrella de Superman

12:42 PM, Ago 17
Recomendaciones por procesión de la Virgen de Dolores en Villa Nuevat
Nacionales

Recomendaciones por procesión de la Virgen de Dolores en Villa Nueva

10:08 AM, Ago 17
Guatemala cerró los Juegos Mundiales 2025 con tres medallast
Deportes

Guatemala cerró los Juegos Mundiales 2025 con tres medallas

03:16 PM, Ago 17

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.Donald Trumpredes socialesSeguridadCopa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos