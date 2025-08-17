PMT de Villa Nueva conmemora el Día Mundial del Peatón

La vocera de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT), Dalia Santos, recordó que este domingo 17 de agosto de 2025 se conmemora el Día Mundial del Peatón, por lo que anunció diversas actividades en su municipio. La comunicadora explicó que las acciones que realizan hoy por parte de la PMT tienen el objetivo de sensibilizar al peatón acerca del uso de las zonas de seguridad.
En ese sentido, la portavoz hizo un llamado para que los usuarios de la vía, que van a pie, usen las pasarelas y no pasen debajo de ellas. Asimismo, pidió a quienes caminan en los cascos urbanos que utilicen los pasos de cebra para poder atravesar la vía pública de manera segura.
Santos citó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) citando que fue ese ente el que estableció la fecha que se conmemora hoy, para recordar el primer accidente de tránsito en el que una persona que caminaba por la calle fue atropellada. Según los registros históricos. Este evento ocurrió en 1897 y desde entonces esta fecha sirve para reflexionar acerca de la seguridad vial.
Llamado a los choferes
De la misma manera, Santos hizo un llamado a los conductores de vehículos motorizados para que "tomen en cuenta que los peatones tienen prioridad de paso ante los vehículos".
Es sumamente importante que los conductores conozcan las señales de tránsito, porque delimitan las zonas de seguridad", subrayó Dalia Santos.
En ese contexto, Santos hizo un llamado a disminuir la velocidad al circular cerca de establecimientos educativos y también pidió ceder el paso a los estudiantes. Asimismo, destacó que es importante detenerse ante las personas de la tercera edad, para que puedan caminar con seguridad, porque son la parte de la población más vulnerable.
Distintos organismos de Estado de diferentes países hicieron mención de esta conmemoración. En ese contexto, el Viceministerio de Transporte de El Salvador citó que "el primer paso peatonal fue implementado en Reino Unido, en el año de 1949".