Video: Agresión a mujeres queda grabada y causa indignación

Nacionales

Vecinos captaron el momento en el que un hombre, posiblemente afectado por drogas, agredía a una mujer dentro de un vehículo.

La PNC redujo al orden al hombre que escandalizaba en la vía pública, posteriormente fue llevado ante un juzgado. / FOTO: Captura de pantalla.

Vecinos de Mazatenango, Suchitepéquez lograron grabar el momento exacto en el que un hombre agredía a una mujer que estaba dentro de un vehículo, lo cual causó indignación entre los residentes del sector. Medios locales destacaron que el incidente ocurrió en la Avenida la Libertad, de la zona 1 de la localidad, a donde acudieron dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en auxilio de la mujer.

Sin embargo, la llegada de los policías causó que el agresor se pusiera más violento y profiriera amenazas en contra de uno de los efectivos de la PNC. Con palabras anti sonantes, el agresor le dijo a uno de los policías "no sabes quien p... soy, no me toques", cuando el uniformado trataba de calmarlo.

El hombre, posiblemente afectado por algún tipo de droga, lanzaba patadas hacia adentro del carro para atacar a quien estaba en el área del copiloto. Al mismo tiempo, el señalado gritaba "bájate", mientras profería insultos y malas palabras.

El incidente llamó la atención de los transeúntes, especialmente porque la víctima gritaba por los golpes que el hombre daba hacia adentro del automóvil. Por un momento, otra mujer vestida de blanco salió para hablar con otro de los policías, mientras el agresor vociferaba frente al otro policía.

Agresor reducido al orden

El señalado accedió a alejarse del carro en el que agredía a la mujer, cuando se vio superado en número de policías, porque fue necesaria la llegada de más agentes de la PNC, porque el victimario los superaba en estatura y corpulencia.

Para reducirlo al orden, fue necesaria la intervención de por lo menos tres agentes de la PNC, quienes le sostuvieron las manos, mientras fue esposado para ser trasladado a un juzgado de turno. Cabe resaltar que al momento de la aprehensión, la mujer empezó a gritar diciendo "por favor no".

Durante el escándalo en la vía pública y la agresión a una mujer, el señalado encaró a los agentes de la PNC y a uno de ellos lo amenazó e insultó verbalmente.

