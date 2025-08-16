Luto en aldea Río Blanco por muerte de guardia del SP

Cuando el reloj marcó las 2:00 horas de la madrugada de este sábado 16 de agosto de 2025, familiares, amigos y vecinos recibieron los restos mortales del guardia del Sistema Penitenciario (SP), Pedro Velásquez Alonzo, quien fue trasladado hasta la aldea Río Blanco, del municipio de Sacapulas, departamento de El Quiché. Alonzo falleció en el cumplimiento de su deber el pasado viernes 15 de agosto, a causa de un motín dentro de la cárcel de El Boquerón, Santa Rosa.
Nunca imaginé que esto nos fuera a suceder como familia, pero como dice la Biblia, Dios sabrá porqué pasan las cosas y todo esta en las manos de Él, quien es justo juez", declaró una hermana de Alonzo luego de que el cuerpo arribara a su casa de habitación.
Además, la familiar agradeció a vecinos de varias comunidades, quienes llegaron a ofrecer su pésame, incluyendo miembros de iglesias cristianas cercanas, familiares y amigos. Algunos dolientes llegaron desde las comunidades de Los Trapichitos y de Chimux, relataron familiares.
Los parientes añadieron que el cuerpo de Alonzo será trasladado a la comunidad de Chimux durante este sábado, donde continuarán las honras fúnebres. En redes sociales, medios locales confirmaron que Alonzo recibirá el último adiós el domingo en el cementerio de Río Blanco.
La llegada de Alonzo ocurrió durante la madrugada, su ataúd llegó hasta la aldea Río Blanco en una carroza funeraria, posteriormente, amigos y familiares cargaron el féretro por varios metros, hasta llegar a su casa, donde se vivieron momentos de dolor por el llanto de su familia.
A su arribo, un vecino tomó la palabra para agradecer la presencia de varias personas, quienes se quedaron a esperar el cuerpo, pese a la hora en que llegó la comitiva. El interlocutor agradeció incluso a las personas que no eran conocidas por la familia, deseando que Dios les recompensara, afirmando que "Él si los conoce".
Gracias a Dios nosotros hoy estamos vivos, pero mañana no sabemos, así que agradecemos incluso a quienes no conocemos, pero Dios si nos conoce a todos", declaró el vecino.